Каким будет хапсагай в 2023 году? Календарь главных турниров и соревнований

Что, где, когда?

Якутская борьба хапсагай – один из самых популярных и зрелищных видов спорта в нашей республике. Не секрет, что в турнирах по хапсагаю больше участников и конкуренции, у них лучшие призовые победителям и призерам, ну а сами соревнования всегда собирают наибольшую зрительскую аудиторию и интерес у болельщиков.

В 2023 году Федерация борьбы хапсагай Якутии представила в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Министерства по физической культуры и спорта РС(Я) всего 23 соревнования.

«Спорт Якутии» представляет вашему вниманию календарь соревнований по хапсагаю:

ЯНВАРЬ

Республиканский турнир среди юношей памяти Выбора Алексеевича Быкалырова – 13-15 января, Тымпы Вилюйский улус

ФЕВРАЛЬ

Гран-при «Ханалас Хапсагайа» (категория «А») – 3-5 февраля, Покровск

Республиканский турнир памяти И.А. Халдеева (категории «А») – 10-12 февраля, Якутск

Республиканский турнир «Энсиэли туьулгэтэ» — на призы Президента федерации борьбы хапсагай Румянцева Н.И. (категории «А») – 17-19 февраля, Намцы

Республиканский турнир памяти В.И.Степанова-Буучугурас (категория «А») – 24-26 февраля, Верхневилюйск

МАРТ

Республиканский турнир памяти Н. М. Давыдова (категория «А») – 4-5 марта, Амга

Республиканский турнир на призы ГОСКОМОБЕСПЕЧЕНИЯ – 17-19 марта, Якутск

Первенство РС(Я) среди юношей «Эрчимэн Бэргэн» – 28 марта, Якутск

Первенство РС(Я) среди юношей памяти В.Т.Ильина – «Куустээх Ылдьыын» – 29-31 марта, Якутск

Республиканский турнир «Норуот Хапсагайа» – 31.03-02.04. Якутск

Республиканский турнир памяти В.Г. Румянцева – 31.03-02.04. Вилюйск

АПРЕЛЬ

Республиканский турнир памяти Г.А. Попова среди юношей и взрослых (категория «А») – 7-9 апреля, Усть-Татта Таттинский улус

Чемпионат РС(Я) памяти П. Е. Алексеева (категория «А») – 7-9 апреля, Якутск

ИЮНЬ

Республиканский турнир среди юношей на призы Администрации Мегрюнского наслега – 2-4 июня, Матта М-Кангаласский улус

СЕНТЯБРЬ

Республиканский турнир памяти Ю.Г. Васильева среди юношей и взрослых (категории «А») – 27.09-01.10, Хандыга

ОКТЯБРЬ

Межрегиональный турнир «Вызов Южной Якутии» – 6-8 октября, Нерюнгри

Республиканский турнир памяти С.И. Оконешникова (категория «Б») – октябрь, Томтор Оймяконский улус

Лично-командное первенство РС(Я) среди молодежи памяти Алексея Никифорова – 13-15 октября, Якутск

НОЯБРЬ

Республиканский турнир на призы братьев Ноговициных (категории «А») – 10-12 ноября, Якутск

Республиканский турнир памяти МС ЯАССР В.Д. Федотова (категория «Б») – 24-26 ноября, Сунтар

Республиканский турнир памяти Р.И. Цыпандина (категория «А») – 24-26 ноября, Нижний Бестях

ДЕКАБРЬ

Республиканский турнир на призы В.П. Андросова (категория «А») – 2-4 декабря, Ытык-Кюель

Кубок Федерации по борьбе хапсагай РС(Я) – 15-17 декабря, по назначению.