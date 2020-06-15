Каким будет будущее после COVID-19?

По инициативе главы Якутии Айсена Николаева очередное заседание Ленского клуба будет посвящено вопросам развития Дальнего Востока во время и после эпидемии коронавируса

Заседание Ленского клуба – дискуссионной площадки, созданной в 2019 году по инициативе главы Республики Саха (Якутия), впервые пройдет в онлайн формате 16 июня. Оно будет посвящено теме «Дальний Восток: будущее после COVID-19».

Губернаторы регионов Дальнего Востока, представители бизнеса, федеральные и региональные эксперты обсудят опыт субъектов в борьбе с коронавирусом, лучшие социальные практики и необходимые решения для стабилизации ситуации.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции идет на спад. Но независимо от того, победим мы болезнь в ближайшее время или получим передышку перед второй волной заболевания, важно вместе осмыслить новый опыт и подготовиться к жизни в новой, посткоронавирусной реальности. В рамках Ленского клуба мы поделимся друг с другом наработками и идеями по скорейшему восстановлению экономики и социальной сферы, обсудим общие проблемы и постараемся выработать новые решения с учетом различных сценариев и специфики дальневосточных территорий», – сказал Айсен Николаев.

Онлайн Ленский клуб начнется в 9.00 по московскому времени с пленарного заседания «Жизнь во время и после COVID: извлеченные уроки». В нем примут участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор Департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин и Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Также в рамках заседания состоятся секции «Экономика и бизнес» и «Общество и человеческий капитал», где эксперты обсудят, как карантин отразился на работе предприятий и бизнеса, новые практики трудовых отношений, как изменились взаимоотношения власти и общества, волонтерство в кризисный период, а также как искусство и самообразование онлайн помогли пережить эпидемию.

Заседание открытое, трансляция будет доступна на YouTube-канале главы Якутии Айсена Николаева «Айсблог» с 9:00 до 13:00 по московскому времени (с 15:00 до 19:00 по якутскому времени).