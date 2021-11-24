24.11.2021
20:52
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Образование

Каких специалистов готовит Якутия в Благовещенске?

В Благовещенске прошла встреча студентов-якутян с делегацией Якутии, которая участвует в VIII съезде молодёжных правительств Дальнего Востока.

В рамках встречи поговорили о важности личного целеполагания и достижения поставленных целей и о влиянии обучения студентов на достижение целей стратегии развития республики. Студенты попросили помочь с организацией обучения по социальному проектированию. Инициатива была поддержана, решение о проведении семинара-совещания по социальному проектированию для молодежных организаций, находящихся за пределами республики. 

Отмечено, что в основном в г. Благовещенске якутяне обучаются по медицинским направлениям в рамках договора целевого обучения. 

Фото: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу
Источник: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу
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