Каких специалистов готовит Якутия в Благовещенске?

В Благовещенске прошла встреча студентов-якутян с делегацией Якутии, которая участвует в VIII съезде молодёжных правительств Дальнего Востока.

В рамках встречи поговорили о важности личного целеполагания и достижения поставленных целей и о влиянии обучения студентов на достижение целей стратегии развития республики. Студенты попросили помочь с организацией обучения по социальному проектированию. Инициатива была поддержана, решение о проведении семинара-совещания по социальному проектированию для молодежных организаций, находящихся за пределами республики.

Отмечено, что в основном в г. Благовещенске якутяне обучаются по медицинским направлениям в рамках договора целевого обучения.