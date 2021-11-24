24.11.2021
20:52
137
Образование
Каких специалистов готовит Якутия в Благовещенске?
В Благовещенске прошла встреча студентов-якутян с делегацией Якутии, которая участвует в VIII съезде молодёжных правительств Дальнего Востока.
В рамках встречи поговорили о важности личного целеполагания и достижения поставленных целей и о влиянии обучения студентов на достижение целей стратегии развития республики. Студенты попросили помочь с организацией обучения по социальному проектированию. Инициатива была поддержана, решение о проведении семинара-совещания по социальному проектированию для молодежных организаций, находящихся за пределами республики.
Отмечено, что в основном в г. Благовещенске якутяне обучаются по медицинским направлениям в рамках договора целевого обучения.
Фото: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу
Источник: Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу
#Молодежный парламент Якутии#Постпредство РС Якутии по ДФО Хабаровск#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.11.2021
139
24.11.2021
188
24.11.2021
83
24.11.2021
136
24.11.2021
459
24.11.2021
167
24.11.2021
301
24.11.2021
173
24.11.2021
166
24.11.2021
252
24.11.2021
273
24.11.2021
223
24.11.2021
151
24.11.2021
270
24.11.2021
165
24.11.2021
225
24.11.2021
609
24.11.2021
245
24.11.2021
259
24.11.2021
232
24.11.2021
272
24.11.2021
252
24.11.2021
185
24.11.2021
252
24.11.2021
239
24.11.2021
275
24.11.2021
174
24.11.2021
214
24.11.2021
1196
24.11.2021
368
24.11.2021
323
24.11.2021
233
24.11.2021
288
24.11.2021
255
24.11.2021
201
24.11.2021
280
24.11.2021
649
24.11.2021
2362
24.11.2021
481
24.11.2021
1666
23.11.2021
324
23.11.2021
262
23.11.2021
1024
23.11.2021
1689
23.11.2021
588
23.11.2021
371
23.11.2021
614
23.11.2021
309
23.11.2021
372
ТОП НОВОСТИ
19.11.2021
57326
21.11.2021
9221
18.11.2021
4176
20.11.2021
3248
20.11.2021
2795
20.11.2021
2779
19.11.2021
2693
19.11.2021
2653