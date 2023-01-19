Каких изменений ожидать в 2023 году в карьере, любви, здоровье и финансах

2023 год пройдет, как утверждает восточный гороскоп, под покровительством Черного Водяного Кролика (Кота). Чего ожидать от хозяина года в карьере, здоровье, финансах и любви? Кролик — животное робкое, мягкое, ласковое, не способное нанести серьезный вред, поэтому астрологи уверены, что и год под его покровительством обещает нам романтику, спокойствие, добро и семейное счастье.

Символ года — отличный семьянин, который заботится о своем потомстве. Его год принесет гармонию, стабильность и спокойствие, а также единение с близкими, много общения и романтики. Кроме того, вода — это олицетворение движения и вместе с тем мягкости, поэтому перемены будут происходить постепенно, без потрясений. Наступает отличное время для создания семьи, появления детей. Многих конфликтов можно будет избежать, разногласия решить спокойным обсуждением.

Работа и карьера

Каждый, кто проявит решимость при достижении своих целей, добьется отличных результатов. 2023 год может стать весьма благоприятным как для развития уже существующего дела, проекта, так и для основания чего-то совершенно нового. Хозяин года в восточной астрологии связан с благоразумием, переговорами, финансовой ответственностью, красотой и творчеством. Он проявит благосклонность ко всем, кто подходит к работе ответственно и практично, выполняет ее с удовольствием. Действуйте уверенно, напористо — тогда добьетесь успеха даже в непростых делах.

Если вы хотите достичь карьерных высот — это нужно делать без спешки, суеты, выслуживания перед начальством. Черный Водяной Кролик спокоен и харизматичен, он способствует успеху тех, кто проявляет трудолюбие, инициативу, профессионализм. Также важно владеть информацией, которая поможет принятию правильных решений и процветанию. Рассматривайте предложения, ведите переговоры, а решения принимайте, когда оцените все плюсы и минусы.

Здоровье

Покровитель 2023 года не слишком волнуется о здоровье, но вместе с тем и не чересчур легкомыслен в этом вопросе. А поскольку год будет насыщенным в плане событий и новых возможностей, реализовать их сможет тот, кто умеет сохранять высокую активность и справляться с усталостью, эмоциями. Поэтому желательно придерживаться правильного рациона питания, закаляться солнцем и водой, а также регулярно выполнять разумные физические нагрузки. Научитесь радоваться даже мелочам, чтобы было больше положительных эмоций. Угрозой для нежного, спокойного Кролика могут стать нервные перегрузки, следовательно, нужно научиться правильно воспринимать стрессовые ситуации, не доводя дело до депрессии.

Финансовая сфера

Символ года достаточно практичный, знает цену деньгам. Поэтому в 2023 году по возможности лучше отдать все долги. Необходимо создавать запасы, откладывать средства, чтобы избежать кризисных моментов. В первой половине года лучше поискать дополнительный доход. А в середине года появится возможность заложить базу для будущей прибыли, и в случае правильных решений она увеличится. Однако в финансах не стоит руководствоваться корыстными мотивами или пытаться использовать кого-то в своих интересах — Черный Водяной Кролик этого не приемлет. Зато тем, кто тщательно обдумывает свои дела и вложения, он подарит приятные бонусы. Поэтому детально продумывайте сделки, планируйте предстоящие шаги.

Любовь

В сфере любовных отношений 2023 год — отличное время для укрепления отношений или их восстановления. Это объясняется тем, что Водяной Кролик — приверженец семейных ценностей и долгосрочных отношений. В начале года всех ждут периоды предсказуемости, стабильности, а в середине возможны бурные страсти и выяснение отношений. Благоприятный год для вступления в брак.

Многие в этот год переживут яркие эмоции, а одиноких людей ждут романтические знакомства, хотя и не каждое из них перерастет в любовь и постоянные отношения. Поэтому девушкам принимать важные решения в своей жизни следует взвешенно. А мужчины должны знать: Кролик подарит успех решительным людям, которые могут действовать быстро. Но на любовном фронте не место грубости, так что уделите больше внимания комплиментам и конфетно-букетному периоду. Не ходите долго вокруг да около — дайте понять девушке, что она вам нравится, и постарайтесь совместить свою решительность с уважением и нежностью.