Каких иностранцев предпочитают якутянки

За прошедшие девять месяцев в республике зарегистрировано 118 браков с иностранными гражданами. В основном замуж берут наших девушек, 91 из них вышла за иностранца.

Чаще это женихи из ближнего зарубежья – Украины, Таджикистана, Кыргызстана. Но надо отметить, что девушки выходят замуж и за мужчин из экзотических для нас стран, например, Китая, Кореи, Ганы, Ирака, Индии, Нидерландов и ЮАР. Так что география брачности у якутянок обширная.

22 якутянина женились на иностранках, из которых один брак – с гражданкой Китая, еще один – с кореянкой.



