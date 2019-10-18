18.10.2019
12:29
111
Общество
Каких иностранцев предпочитают якутянки
За прошедшие девять месяцев в республике зарегистрировано 118 браков с иностранными гражданами. В основном замуж берут наших девушек, 91 из них вышла за иностранца.
Чаще это женихи из ближнего зарубежья – Украины, Таджикистана, Кыргызстана. Но надо отметить, что девушки выходят замуж и за мужчин из экзотических для нас стран, например, Китая, Кореи, Ганы, Ирака, Индии, Нидерландов и ЮАР. Так что география брачности у якутянок обширная.
22 якутянина женились на иностранках, из которых один брак – с гражданкой Китая, еще один – с кореянкой.
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