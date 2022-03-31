Какие здания войдут в Старый город – 2 в Залоге

Руководитель департамента по охране объектов культурного наследия Якутии Николай МАКАРОВ в эфире программы «Якутия. Live» рассказал, каким будет «Старый город-2», расположенный на территории Залога города Якутска, передает ЦУР Якутии.

«В этом году начинаем восстанавливать дом СУОРУНА ОМОЛЛООНА по улице Чернышевского, за домом Арчы. Сейчас он стоит сгоревший. После восстановления там будет расположено образовательное учреждение», — сказал Николай Макаров.

Рядом будут расположены дома Гавриила НИКИФОРОВА (также известного как МАННЬЫАТТААХ Уола) и художника Валериана ВАСИЛЬЕВА. Их перенесут из других мест и также восстановят.

Объект культурного наследия по закону перемещать нельзя. Поэтому департамент сначала переносит историческое здание, и лишь затем берет его под охрану. «Если бы брали под охрану там, где здания изначально находятся, то смогли бы ни восстановить, ни взять под охрану», — отмечает Николай Макаров.

Также он рассказал о зданиях Якутского реального училища и мужской классической прогимназии.

«В позапрошлом году Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение по восстановлению этих объектов, с тех пор выделены немалые средства на подготовку проектной документации. В этом году эти работы будут завершены. Проектирование — это первый этап и один из самых важных стадий. В этом году мы завершаем проект и начинаем поиск инвесторов», — сказал Николай Макаров.

Руководитель департамента отметил, что «самая больная тема» — это сгоревшая Башня Тыгына (Надвратная башня Якутского острога).

«Боль утраты до сих пор не утихла. Он сгорел в августе 2002 года, за месяц до юбилея столицы. До сих пор не могу понять, как мы потеряли такой ценный объект. Построенное в 1682 году, это было самое старинное сооружение в нашей республике, сильнее этого здания не было. Его потеряли в совершенно мирный период, хотя он прошел все войны. Был восстановлен, но это копия. Мы должны принять боль и опыт того периода и стараться, чтобы это не повторялось», — сказал Николай Макаров.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».