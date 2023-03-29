Какие законы вступают в силу с 1 апреля?

Индексация пенсий с 1 апреля 2023 года

Социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Родители или законные опекуны, получающие пособия на детей от трех до семи лет также могут рассчитывать на перерасчет.

На повышение пенсионных выплат могут рассчитывать инвалиды, получатели социальной пенсии по старости и по потери кормильца. Ожидается, что всего в этом году эти выплаты будут проиндексированы на 13,6%.

С 1 апреля 2023 года вводятся субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

В апреле вернутся субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ. Они были приостановлены из-за пандемии в 2020 году.

Также для всех изменятся правила платы за общедомовые нужды. Теперь по нормативу за общее потребление электричества, воды и будут платить только в тех многоквартирниках, где не установлены общедомовые счетчики. Там же где они установлены оплата будет производиться исходя из фактического потребления.

С 1 апреля 2023 года нужна кредитная история для микрозаймов

Касается это онлайн-заявок. Теперь для получения кредита через сеть кредитная организация должна будет более пристально проверить все данные заемщика, включая его кредитную историю.

С 1 апреля 2023 года вводятся новые лимиты на товары из-за рубежа

Новые правила касаются и посылок из-за границы. Вес не должен превышать 31 килограмма, а стоимость 200 евро. Что же касается самостоятельного вывоза товаров, то не более 25 килограммов и 500 евро в цене. Лимит на ввоз посылок стоимостью до 1000 евро и весом 31 кг был установлен в прошлом году и в октябре 2022 года был продлен до 1 апреля 2023 года.

Заканчивается срок действия электронных подписей

КЭП (квалифицированные электронные подписи), полученные до 01.01.2022 г. должны быть перевыпущены. Связано это со сроком их действия — 15 месяцев. На это стоит обратить внимание всем налогоплательщикам, включая ИП и юридические лица, сообщает Наш город