Какие выплаты положены военным при ранениях

Первый замминистра труда и социального развития республики Альбина Трубина рассказала о размерах выплат военным при тяжелом ранении, передает ЦУР Якутии.

«Если в медицинских документах не указана степень тяжести ранения военнослужащего, то выплата производится в размере 500 тысяч рублей. Как только при лечении установлена тяжелая степень тяжести, то выплачивается дополнительно 250 тысяч рублей. Итого, если степень увечья тяжелая, то размер выплат составляет 750 тысяч рублей», — сообщила Альбина Трубина.

Отмечается, что справку с определением степени тяжести ранения выдает военно-врачебная комиссия (ВВК) после лечения военнослужащего.

Полностью прямой эфир о мерах социальной поддержки во время специальной военной операции смотрите по ссылке: https://vk.com/video-187580720_456243078

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики.



