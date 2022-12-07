07.12.2022
16:00
115

Общество

Какие выплаты положены военным при ранениях

Первый замминистра труда и социального развития республики Альбина Трубина рассказала о размерах выплат военным при тяжелом ранении, передает ЦУР Якутии. 

«Если в медицинских документах не указана степень тяжести ранения военнослужащего, то выплата производится в размере 500 тысяч рублей. Как только при лечении установлена тяжелая степень тяжести, то выплачивается дополнительно 250 тысяч рублей. Итого, если степень увечья тяжелая, то размер выплат составляет 750 тысяч рублей», — сообщила Альбина Трубина.

Отмечается, что справку с определением степени тяжести ранения выдает военно-врачебная комиссия (ВВК) после лечения военнослужащего. 

Полностью прямой эфир о мерах социальной поддержки во время специальной военной операции смотрите по ссылке: https://vk.com/video-187580720_456243078

ЦУР Якутии проводит прямые эфиры с министрами и главами районов по актуальным вопросам жителей республики. 


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх