Какие выплаты положены в Якутии при рождении первого ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка — это федеральная мера социальной поддержки. Она установлена в стране в рамках реализации демографических инициатив президента России Владимира Путина. С 2019 года выплата при рождении первенца включена в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». ⠀ ⠀

С 2020 года порог среднедушевого дохода для оформления данной меры соцподдержки увеличился до двух прожиточных минимумов, а период предоставления выплаты продлен до достижения ребенком трех лет. При рождении первого ребенка ежемесячная выплата составит 17 660 рублей.

На выплату может претендовать, например, семья из трех человек — родителей и новорожденного, если ее ежемесячный доход меньше 18161рублей*2*3 чел.=108966 рублей. Выплата будет также положена, если в семье только мама и первенец, а доход не превышает 18161 рублей*2*2 чел.=72644 рублей.

Первоначально выплата назначается до исполнения ребенку года, затем нужно обратиться за продлением выплаты до исполнения ребенку двух и далее – трех лет. В связи с этими изменениями семьи, в которых первенцам в 2019 году исполнилось 1,5 года, могут вновь обратиться за назначением выплаты до двухлетнего возраста ребенка, а потом и до трех лет. ⠀

В связи с расширением возможности получения выплаты, те семьи, которым было отказано в ее назначении из-за превышения критерия нуждаемости (доход был больше полутора прожиточных минимума на человека), также могут повторно обратиться за этой мерой поддержки. Она будет назначена со дня подачи заявления.

Также при рождении ребенка с 1 января 2019 года полагается единовременная выплата – 35 320 рублей.

Федеральный материнский капитал предоставляется семьям, у которых ребенок появился после 1 января 2020 года — 466 617 рублей.

Выплата в связи с рождением первого ребенка предоставляется по месту жительства (месту пребывания или фактического проживания) получателей через центры социальной защиты населения и МФЦ «Мои документы». За назначением выплаты также можно обратиться через портал Госуслуг.