Какие выплаты положены при рождении ребенка

В Якутии действует множество мер поддержки семей при рождении детей. Какие выплаты положены якутянам при рождении первенца, второго, третьего и последующих детей, каким образом разрешено использовать средства материнского капитала, на какие льготы можно рассчитывать при ипотечном кредитовании и куда обращаться для получения соцподдержки, ЯСИА сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

Выплаты

В Якутии для стимулирования рождаемости, а также поддержки семей при рождении (усыновлении) первого ребенка предусмотрены единовременные, ежемесячные выплаты.

– При рождении (усыновлении) первого ребенка семье полагается единовременная помощь в размере 35 320 рублей для рожденных с 1 января 2019 года.

– Семьи с низкими доходами могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 17 660 рублей для рожденных с 1 января 2018 года.

– С 2020 года семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка предоставляется федеральный материнский (семейный) капитал, размер которого составляет 466 617 рублей.

– Молодым семьям, в которых оба супруга, либо одинокий родитель, не достигли возраста 30 лет при рождении первого ребенка (усыновлении ребенка в возраста до 3 месяцев), в период до 2 лет со дня регистрации брака в органах ЗАГС предоставляется единовременная денежная выплата в размере 7 259 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребенка семьи могут рассчитывать на ряд мер поддержки:

– В случае, если первый ребенок в семье родился до 1 января 2020 года, то при рождении (усыновлении) второго ребенка в 2020 году семья получит федеральный материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей.

– Если семья при рождении (усыновлении) первого ребенка получила федеральный материнский (семейный) капитал, то при рождении (усыновлении) второго ребенка она дополнительно получит 150 000 рублей.

– С 2019 года в республике действует выплата регионального материнского капитала, которая составляет 30% от ФМК.

Размер выплаты в 2020 году составляет 184 985,1 рублей, в случае рождения (усыновления) второго ребенка после 1 января 2020 года.

А если второй ребенок рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года, то в этом случае семья получит выплату в размере 139 985,1 рублей.

Средства регионального материнского капитала могут быть направлены:

– на улучшение жилищных условий;

– на получение образования ребенком (детьми);

– на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, что при рождении (усыновлении) второго ребенка семья с низким доходом может оформить ежемесячную выплату в размере 17 660 рублей за счет средств федерального материнского капитала.

Начиная с 1 января 2019 года семья при рождении (усыновлении) второго ребенка и (или) последующих детей может воспользоваться льготным ипотечным кредитом по ставке 5% годовых. Льготное кредитование действует до 31 декабря 2022 года.

При рождении (усыновлении) третьего и последующих детей семье полагается:

Республиканский материнский капитал «Семья» в размере 139 716,7 рублей. Средства республиканского материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, на приобретение транспортных средств, на развитие личного подсобного хозяйства и т.д.

На третьего и последующего ребенка, родившегося в нуждающейся в поддержке семье, до достижения ими возраста 3-х лет полагается ежемесячная выплата. Размер выплаты составляет 17 660 рублей при рождении с 1 января 2019 года.

Ипотечное кредитование

Начиная с 1 января 2019 года семья при рождении (усыновлении) второго ребенка и (или) последующих детей может воспользоваться льготным ипотечным кредитом по ставке 5% годовых. Льготное кредитование действует до 31 декабря 2022 года.

Если третий и последующий ребенок родился с 1 января 2019 года, то семья может получить погашение обязательств по ипотечному кредиту – 450 000 рублей. Данный вид социальной поддержки действует до 31 декабря 2022 года.

Куда обращаться

Для получения соцподдержки необходимо в поисковике ввести желаемую выплату на сайте www.e-yakutia.ru. По интересующим вопросам обращайтесь по телефонам Управлений социальной защиты населения и труда по месту жительства.