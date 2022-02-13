Какие выплаты положены на первого ребенка — минтруда Якутии уточнило

В ходе прямого эфира во время отчета правительства РС(Я) министру труда и социального развития Якутии Елена ВОЛКОВА ответила на вопрос о том, какие выплаты положены семье при рождении первого ребенка.

«При рождении первого ребенка реализуется целый комплекс мер за счет федерального и регионального бюджетов. Это пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплачиваемое за счет Фонда социального страхования, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также Главой государства было принято решение предоставить федеральный материнский капитал при рождении первенца начиная с 1 января 2020. В 2022 году его размер составляет 483 881,83 руб. Капитал предоставляются по линии Пенсионного фонда РФ.

Что касается выплат, осуществляемых через наше ведомство, через Управления социальной защиты населения, при рождении первого ребенка выплачивается единовременное пособие в размере двух прожиточных минимумов, эта сумма сегодня составляет в среднем порядка 40 тысяч рублей. А если семья молодая, то им еще положены 7768 рублей на приобретение детских товаров.

И, конечно, рожденные в юбилейном 2022 году юные жители республики будут иметь право на Целевой капитал «Дети столетия», размер которого составляет 100 тысяч рублей.

Кроме единовременных выплат, которые можно направить на капиталоёмкие расходы, предусмотрены и ежемесячные выплаты, позволяющие поддерживать доходы семьи. В частности, при рождении первого ребенка до достижения трёх лет семья при соблюдении критериев по доходам (2 прожиточных минимума на одного члена семьи) имеет право на ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Часть из этих услуг будет оформлено проактивно, на часть из них можно будет подать заявление через портал государственных услуг», — ответила министр.

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