По страницам Красной книги Якутии: Чирок-клоктун

В преддверии открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, мы напомним охотникам, какие виды редких водоплавающих птиц запрещены к добыче. Сегодня расскажем о краснокнижной птице из семейства утиных – о чирке-клоктуне. Так как в последнее время не редки случаи добычи этой краснокнижной птицы.

Чирок-клоктун — лат. (Anas formosa). Англ. Baikal Teal

Признаки.

Длина 40 см. У самца контрастный орнамент на лице и характерный голос: частое хрипловатое и глухое «кхлок, кхлок, кхлок». Самка похожа на самку свистунка, но с четким белым пятном у основания клюва (похожее, но размытое, нередко бывает у самок трескунка). У молодых пятно у клюва слабо выражено, они могут быть спутаны со свистунком.

Ареал.

Гнездится в северной половине Сибири к востоку от Енисея. Зимует в восточном Китае и южной половине Японии.

Статус и распределение.

Чирок-клоктун включен в Красные книги Международного союза охраны природы и природных ресурсов Российской Федерации, а также Азии. Населяет различные мелкие водоемы от тундр до степей, в основном в широких долинах рек. Редок на Чукотке и Камчатке, в Нижнем Приамурье. Исчез к западу от Байкала. Мигрирует через восточное Забайкалье и юг Дальнего Востока России, нередко в общих стаях с другими чирками.

В связи с тем, что миграционный путь и места гнездования полностью охватывают территорию континентальной Якутии, часто становится объектом добычи, чаще встречается в бассейнах Лены, Колымы и Омолона.

В области размножения и на путях пролета в Якутии охраняется системой особо охраняемых природных территорий, в которой наиболее значимы Государственные природные заповедники «Олекминский» и «Усть-Ленский», Национальные природные парки «Ленские столбы», «Сиинэ» и «Усть- Вилюйский», Республиканские ресурсные резерваты «Эселях», «Туостах», «Приалданский», «Белоозерский», «Туобуя», «Чайгургино», «Кыталык» и ряд других. В качестве дополнительных мер охраны является усиление контроля и пропаганды охраны вида природоохранными органами в местах практикующейся браконьерской охоты.

Охотникам следует обратить внимание на то, что он внешне похож на чирка-свистунка, но выглядит грубее благодаря более короткой и толстой шеи. Самец отличается наличием зеленых пятнышек на щеках в брачный период. В полете крыло как у свистунка (сверху бурое, с чёрно-зеленым зеркальцем), но бока подхвостья без светлых пятен, хвост охристый. В летний период бока птицы сине-серые, спина коричневого цвета, на ней расположены длинные плечевые перья с черным, белым и светло-коричневым рисунком. Гнездовое оперение самцов включает темно-розовую грудь с белой полосой по центру, а также маленькие белые линии от груди до плеч.

Самки коричневой расцветки, покрыты темными пятнами, шея беловатого оттенка. Узор лица контрастный: темные полосы под глазами, а также маленькое белое пятно рядом с глазом на темном фоне.

Берегите животных, ведь они важная часть живой природы!