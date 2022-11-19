Какие важные товары могут подешеветь?

В Госдуму внесен законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на социально-значимые товары с 10 до 5%. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Снизить НДС до 5% предлагается на ряд продовольственных и медицинских товаров, товары для детей и газеты, сообщает yakutiamedia.ru

В список попали мясо, молоко, яйца, масло, сахар, соль, мука, трикотажные изделия для новорожденных, подгузники, одежда и обувь для детей и школьников, лекарства, медикаменты и другие категории товаров и продукции.

По словам авторов документа, предлагаемые меры в первую очередь направлены на поддержку наименее обеспеченных россиян. На тех, чья доля расходов на продовольственные товары составляет более 40% от общего объема расходов домохозяйства

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