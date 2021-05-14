Какие услуги налоговой оказывают в МФЦ

Налогоплательщики, не посещая налоговые органы, могут в подразделениях ГАУ «МФЦ РС(Я)» получить услуги налоговой службы.

Так, физические лица могут предоставить заявление о постановке на учет в налоговом органе (получение, оформление дубликата, замена свидетельства ИНН); получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН); подать заявление на предоставление справки об исполнении обязанности по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Кроме того, физические лица могут:

Подать заявление на подключение к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

Подать заявление на получение сведений, содержащихся в государственном адресном реестре;

Предоставить заявление для получения налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

Предоставить заявление о получении его налогового уведомления лично под расписку через МФЦ;

Предоставить заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физического лица.

Услуги налоговых органов, предоставляемые в МФЦ, доступны не только физическим, но и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Так, придя в МФЦ, можно:

Получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

Подать заявление на регистрацию деятельности юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

Получить сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц;

Подать Единой(упрощенной) налоговой декларации (КНД 1151085);

Подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения

Полный перечень государственных услуг, предоставляемых налоговыми органами в многофункциональных центрах можно посмотреть на сайте ГАУ «МФЦ РС(Я)» www.mfcsakha.ru в разделе «Услуги».