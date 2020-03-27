«В это непростое время нашим клиентам не обязательно идти в банк, чтобы получить услуги. Переводить деньги, пополнять счет, открывать вклад можно дистанционно – достаточно иметь доступ к интернету”, — отметил председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

Он напомнил, что на следующей неделе в Якутске с 10:00 до 15:00 работают дежурные офисы АЭБ, а также офисы по республике – с 09:00 до 13:00, выполняя все операции по обслуживанию клиентов. Однако, без острой необходимости, лучше не посещать людные места, в том числе отделения банка, а переходить на дистанционное банковское обслуживание.

Интернет-банк – это система, которая позволяет получать услуги банка онлайн, в любое время, в любом месте, 24 часа. Например, с помощью мобильного приложения вы можете переводить деньги, оплачивать счета, погашать кредит. Зайти в интернет-банк можно с компьютера, планшета, смартфона просто через браузер.

Мобильное приложение «АЭБ Онлайн 2.0» можно скачать в AppStore и PlayMarket и установить на смартфон.

Какие услуги можно получить в мобильном приложении «АЭБ Онлайн 2.0»:

∙ Следить за информацией по суммам, которые есть на ваших счетах, картах, вкладах и кредитах

∙ Посмотреть историю онлайн-операций и выписки по счетам

∙ Переводить деньги со счета на счет внутри банка и в сторонние банки

∙ Пополнить вклад или счет

∙ Открыть вклад

∙ Подать заявку на кредит

∙ Оплачивать распространенные услуги (ЖКХ, телефон, ТВ и интернет, налоги, сборы и штрафы)

∙ Делать переводы между своими счетами, по номеру телефона, карты, счета, с карты на карту, по полным реквизитам

∙ Получить выписку по счету

∙ Воспользоваться сервисом «Умная очередь», который показывает в каком офисе отсутствует очередь, а также посмотреть ближайший банкомат или позвонить в call-центр.

Уважаемые клиенты, дистанционное банковское обслуживание не только упрощает общение с банком, но и позволяет сэкономить личное время, получив услугу, не выходя из дома.