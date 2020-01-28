Какие существуют льготы по взносам на капремонт

Закон РС(Я) предоставляет право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт:

1) Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста:

— 70 лет – в размере 50 %;

— 80 лет – в размере 100%.

2) Проживающим в составе семьи, состоящей только совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста:

— 70 лет – в размере 50 %;

— 80 лет – в размере 100%.

Для оформления мер социальной поддержки необходимо обратиться в ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» расположенных по адресам: ул. Курашова 1/1 и ул. Федора-Попова 21 (контактный номер: 8-800-222-50-70). Также документы можно подать через МФЦ, электронный портал государственных и муниципальных услуг www.e-yakutia.ru.

К заявлению прилагаются копии:

а) паспорта;

б) документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданина;

в) справки о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту регистрации;

г) документа о трудовой деятельности, подтверждающего, что гражданин является неработающим;

д) документа с указанием реквизитов лицевого счета гражданина для перечисления средств;

е) документов, подтверждающих фактические расходы на уплату взносов на капитальный ремонт за последние 12 месяцев от даты заявления;

ж) согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя.

Обращаем внимание на то, что данная мера поддержки не освобождает граждан от обязанности оплачивать взносы на капитальный ремонт. Речь идет о полной или частичной компенсации понесенных затрат в виде субсидий.

