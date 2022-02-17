Какие спортивные объекты построят в этом году в Якутии

Как сообщил министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов, в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, стоит задача доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

«Важную роль в достижении главных показателей проекта играет современная спортивная инфраструктура. На сегодняшний день в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса строится многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс и универсальный комплекс спортивных единоборств в с. Мындаба Усть-Алданского улуса.

По республиканской инвестиционной программе в селе Бердигестях Горного улуса в этом году состоится открытие универсального стрелкового комплекса. Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в поселке Чульман Нерюнгринского района и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком в г. Якутске», — сказал министр.

Начиная с 2019 года по линии федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Якутии введены в эксплуатацию пять объектов спорта: плавательный бассейн «Олимп» в Жатае, спортивный комплекс в селе Антоновка Нюрбинского района, уникальный спортивный комплекс «Парус» с универсальным залом и плавательным бассейном в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, многофункциональный спортивный комплекс в селе Бердигестях Горного улуса и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории Училища олимпийского резерва.