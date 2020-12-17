Какие спектакли посмотреть с детьми в новогодние дни

Впереди предновогодние дни и долгие новогодние выходные. Министерство культуры и духовного развития РС (Я) предлагает подборку спектаклей для семейного отдыха с детьми.

Напоминаем, что в театрах республики созданы все условия для безопасного пребывания зрителей. Рекомендуем, посещать театры исключительно семьей, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, воздержаться от коллективных походов с классами и группами детских садов.

АФИША спектаклей в новогодние дни:

Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина

26, 27 декабря, 3 – 10 января – премьера музыкальной сказки «Незнайка-путешественник» (5+) Н.Носова в постановке режиссера Андрея Габышева.

3 – 10 января – премьера музыкально-драматического спектакля «Я буду ждать, даже если не придете…» (12+) А.Ячичурова в постановке режиссера Андрея Габышева. Постановка на основе песен и музыки группы «Браво».

Саха академический театр им. П.А. Ойунского

3-7 января с 11:00 часов (в большом зале) народная сказка «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Режиссёр-постановщик: Сергей Потапов. Художник: Лена Гоголева. Билет: 300 руб.

3 — 7 января с 14:00 часов (в зале «Алампа») по рассказам Николая Якутского «Лесная школа». Режиссёр-постановщик: Сергей Потапов. Художник: Михаил Егоров. Билет: 300 руб. Справки по тел: 34-13-31

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона

29, 30 декабря — балет в 2-х действиях «Щелкунчик» (6+) П. Чайковского. Начало спектакля в 12.00.

3 января — балет в 2-х действиях «Щелкунчик» (6+) П. Чайковского. Начало в 12.00 и в 15.00.

10 января — балет «Страна фантазия или волшебная история» (6+). Начало в 12-00.

Театр юного зрителя

21 декабря — премьера спектакля «Вечно живые» (12+) В. Розова в постановке главного режиссера театра Александра Титигирова. Начало в 17.00. Спектакль состоится в здании ТЮЗа, в фойе. Места ограничены, поэтому театр рекомендует приобретать билеты заранее.

24-30 декабря, 2 по 7 января – Новогоднее представление «Дар луны» (0+) по мотивам сказки Николая Якутского «Сир кыыhа» в постановке Розалии Тартакыновой. Спектакль состоится в здании ТЮЗа, места ограничены. Начало в 11:00 и 15:00.

Театр г. Мирный

28-30 декабря, 2-6 января – сказка «Исчезновение принцессы Февелы III». Начало в 15.00.