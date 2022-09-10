Какие скидки можно получить по Карте жителя Якутии

Оформите бесплатную дебетовую Карту жителя Якутии и оплачивайте товары со скидкой 15-30%! Рассказываем про действующие акции с реальными скидками от партнеров проекта «Карта жителя Якутии».

До 11 сентября действует скидка 15% в ювелирном магазине «Комус» в селе Нам на улице Ойунского, 8, корпус 1. Скидка предоставляется по Карте жителя Якутии пенсионерам, многодетным, студентам, инвалидам.

До 15 сентября действует скидка 15% на котловом заводе «Liepsnele» в городе Якутске, на улице Дзержинского, 76С – всем держателям Карты жителя Якутии.

До 15 сентября действует скидка 20% на выпечку после 17:00 часов на фудмаркете «Гурмикс» в г.Вилюйске на улице Чапаева, 9 – всем держателям Карты жителя Якутии.

До 18 сентября действует скидка 10% на сумму покупки от 500 рублей в магазине канцтоваров «Акварель» в г.Мирный на улице Тихонова, 3, на улице 40 лет Октября, 45 (городской рынок), на улице Советская, 11 в ТЦ «Культспорттовары» – для студентов МРТК.

До 21 сентября действует скидка 20% в японском маркете косметики и бытовой химии «ZEN» в Якутске на улице Пояркова, 21, корпус 1 – всем держателям Карты жителя Якутии.

До 30 сентября действует скидка 30% в магазине непродовольственных товаров «Ладья» в г. Вилюйске на улице Ильи Винокурова, 18 – всем держателям Карты жителя Якутии.

Кроме того, по Карте жителя «Моя Якутия» до Нового года действует скидка 8 рублей в общественном транспорте. Акция платёжной системы «Мир» и Алмазэргиэнбанка проходит с 1 сентября по 31 декабря в автобусах Якутска, его пригороде и в некоторых районах республики.

Также напоминаем, что к Карте жителя можно подключить программу лояльности «СВОИ» и получать кешбэк от 1 до 15% рублями за покупки у партнёров, которых стало уже больше 900 по всей республике, — это магазины, кафе и рестораны, аптеки, стоматологические клиники, салоны красоты и т.д.

Заказать Карту жителя «Моя Якутия» можно в любом офисе Алмазэргиэнбанка, на сайте банка или через мобильное приложение «АЭБ Онлайн». Потребуются паспорт, СНИЛС и личное фото.

Откройте перед собой новые преимущества вместе с Картой жителя Якутии!