Какие санкции могут коснуться платежной системы «Мир»

Новые санкции США могут коснуться платежной системы «Мир»

Администрация США изучает возможность отключения еще большего числа банков из РФ от SWIFT

Администрация США изучает возможность введения санкций против российской платежной системы «Мир» и отключения еще большего числа банков из РФ от международной системы передачи межбанковских сообщений (SWIFT), также санкции могут распространиться на финансовые организации, передает ТАСС.

По данным газеты The Wall Street Journal, санкции могут затронуть финансовые учреждения, «имеющие важное значение для экономики страны», включая Агентство по страхованию вкладов, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также платежную систему «Мир». Как сообщили изданию американские чиновники, в Вашингтоне убеждены, что Москва использует их для обхода санкций Запада.

США также нацелены расширить экспортный контроль на более обширный список товаров из России, «необходимых для функционирования экономики». Рестрикции также могут затронуть еще большее число государственных компаний, отметило издание.

Собеседники газеты указывают, что окончательное решение о том, какие именно санкции будут применены против РФ, еще не принято. При принятии окончательного решения будет учитываться ситуация на Украине из-за объявления в России частичной мобилизации, а также проведение референдумов о вхождении республик Донбасса и других территорий в состав РФ, пишет газета.

Как сообщало 23 сентября агентство Bloomberg, Евросоюз продолжает разрабатывать санкции против России из-за ситуации на Украине. Несколько стран, включая Ирландию, Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, выступают за расширение санкций в отношении российских энергоресурсов. Среди предложений также оказалось отключение дополнительных банков из РФ от SWIFT, в том числе Газпромбанка. Также предлагается запретить передачу России долларовых банкнот и усилить меры по контролю за операциями с криптовалютными активами.