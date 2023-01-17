17.01.2023
18:32
702
Происшествия
Какие районы Якутии самые криминальные?
По данным прокуратуры Якутии, в 2022 году в регионе зарегистрировано 13 000 преступлений. Какие районы республики оказались самыми криминальными, а также самые распространенные правонарушения — в инфографике ЯСИА.
Как видим, самые «криминальные» — самые густонаселенные, соответственно в малочисленных улусах преступность ниже. В лидерах преступности — Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Ленск. Самые малое количество преступлений совершенно в арктических районах — Эвено-Бытантайском, Анабарском, Момском, Абыйском и нижнеколымском.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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Поэтому и сравнение должно быть в процентном соотношении количества преступлений на количество жителей.