17.01.2023
18:32
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Происшествия

Какие районы Якутии самые криминальные?

По данным прокуратуры Якутии, в 2022 году в регионе зарегистрировано 13 000 преступлений. Какие районы республики оказались самыми криминальными, а также самые распространенные правонарушения — в инфографике ЯСИА.

Как видим, самые «криминальные» — самые густонаселенные, соответственно в малочисленных улусах преступность ниже. В лидерах преступности — Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Ленск. Самые малое количество преступлений совершенно в арктических районах — Эвено-Бытантайском, Анабарском, Момском, Абыйском и нижнеколымском.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
Один комментарий на «Какие районы Якутии самые криминальные?»
  1. Федор 17.01.2023 19:48

    Поэтому и сравнение должно быть в процентном соотношении количества преступлений на количество жителей.

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