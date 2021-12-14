Какие проекты обсудили Ил Дархан и генконсул Монголии?

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ и Генеральный консул Монголии в г. Иркутске г-н Жигмэд ЭНХЖАРГАЛ обсудили проекты, направленные на расширение взаимодействия между Якутией и Монголией. Стороны договорились и дальше укреплять гуманитарные связи, а также расширить торгово-экономические связи.

«Начало установлению саха-монгольских отношений было положено в 1993 году, когда состоялся визит в Монголию правительственной делегации республики по приглашению президента Монголии. Мы продолжаем сотрудничество в гуманитарной сфере и в последние два года мы активизировали экономическое сотрудничество. Уверен, что Ваш визит не только будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений, но и заложит основу новым направлениям», – сказал глава республики.

В 2021 году внешнеторговый оборот Якутии с Монголией увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Основную долю экспорта составляет сжиженный природный газ.

Участники встречи положительно оценили обмены между университетами, научными и культурными учреждениями. С 2019 года в городе Улан-Батор работает общественный филиал Музея и центра хомуса народов мира. Его целью является распространение информации о культуре и традициях народов Якутии. В свою очередь, якутский музей хомуса оказывает содействие в возрождении традиционного монгольского инструмента – хэл хуура.

Стороны взаимодействуют в сфере спорта. Команда Монголии традиционно принимает участие в Международных спортивных играх «Дети Азии», начиная с первых игр в 1996 году. Айсен Николаев выразил надежду, что Монголия также примет участие в Играх, которые планируется провести в 2024 году в Якутске.

Отметим, что в 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.



