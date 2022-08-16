В Сахастате рассказали, какие продукты подешевели в Якутии.

Больше всего снизились цены на сезонные овощи.

В Якутии с июня подешевели некоторые продукты. Саха(Якутия)стат поделился информацией, как изменились цены на продукты в магазинах региона.

Так, огурцы свежие подешевели на 43,8%, капуста – на 23,8%, морковь – на 5,2%, картофель – на 3,3%. При этом отмечено сезонное подорожание цен на лук репчатый на 8,8% и яблоки – на 3,8%.

Также снизились цены на яйца куриные на 4,0%, горох и фасоль – на 3,1%, творог, перец черный (горошек) – на 3,0%, муку пшеничную – на 2,5%, чай – на 2,0%, рыбу, сахар – на 1,5%, карамель – на 0,5%, печенье – на 0,3%.

Рост цен отмечают на хлеб и булочные изделия на 3,8% и 2,1% соответственно, маргарин – на 2,2%, масло подсолнечное – на 1,9%, молоко – на 1,3%, говядину и баранину (кроме бескостного мяса) – на 1,1 %, сыры сычужные твердые и мягкие, масло сливочное, сельдь соленую – на 0,9%, соль – на 0,8%, рис – на 0,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Якутии с июня снизилась на 1,1% и составила 8 881,8 руб. По сравнению с началом года минимальный набор продуктов подорожал на 12,4%.

В целом по России в июле такой же набор стоил 5 864 руб., а по Дальнему Востоку — 7 746.2 руб.