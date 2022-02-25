Какие проблемы волнуют сунтарцев — отчет правительства

В Сунтарском улусе в прошлом году введены в работу КСК, спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад на 240 мест

25 февраля под руководством вице — премьера Михаила Никифорова в режиме ВКС прошёл отчёт Правительства Якутии об итогах работы за 2021 год перед населением Сунтарского улуса.

Заместитель председателя правительства Якутии озвучил, что в прошлом году в районе введены в работу культурно-спортивный комплекс в с. Илимнир, спортивно-оздоровительный комплекс в Вилючанском наслеге, детский сад на 240 мест в с. Сунтар.

В этом году в улусе планируется ввод в эксплуатацию бассейна в с. Сунтар, детского сада на 50 мест в с. Кюндяя и Многофункционального центра культуры и спорта в с. Шея.

Рабочая группа исполнительных органов государственной власти заслушала и ответила на вопросы жителей всех 26 населённых пунктов района. Отчёт перед населением Сунтарского улуса в общей сложности длился более 7 часов.

Население района в основном ставит вопросы строительства социальных объектов: школ, детских садов, домов культуры, а также увеличения мощности электроэнергии, подключения к центральному отоплению, строительства дорог.

Один из самых волнующих жителей Сунтарского улуса вопросов – здравоохранение: строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, открытие стационарных койко-мест. Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров поручил минздраву республики уделить большое внимание обращению жителей таких крупных населённых пунктов как Тойбохойский, Крестяхский, Эльгяйский наслега.

Представитель ведомства озвучил, что по Сунтарскому району насчитывается всего 48 объектов здравоохранения. Сегодня улусом ставится вопрос строительства свыше 10 объектов здравоохранения. В пределах предусмотренных средств до 2024 года планируется строительство трёх объектов. Это врачебные амбулатории в Эльгяйском, Арылахском и фельдшерско-акушерский пункт в Хаданском наслегах. Вопрос строительства других объектов будет рассмотрен в приоритетном порядке уже при выделении дополнительных финансовых средств.

Михаил Никифоров также отметил, что сегодня министерству ЖКХ и энергетики совместно с Якутскэнерго и муниципалитетами нужно системно решить вопрос установок подстанций в новых микрорайонах сёл Сунтарского улуса. Данный вопрос на отчёте подняли во многих населённых пунктах района. Кроме этого, вице-премьер указал с участием всех заинтересованных ведомств решить вопрос по почтовым отделениям, который поднимается жителями района из года в год.