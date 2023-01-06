🤔💫☃️Народные поверья якутов. Какие приметы существуют у народа саха?

Якуты – очень суеверный народ. Мы верим в то, что у всего есть душа, кормим духов земли и огня. С древних времен наши предки жили в единстве с природой, считая, что она предупреждает и отправляет знаки. Так складывались приметы и поверья, которые дошли до сегодняшнего дня и в которые мы продолжаем верить и сейчас.

❄️Домашний очаг, семья, дети

Не оставляйте на ночь двери и окна открытыми – иначе в дом заглянут злые духи Не протирайте стол руками – обеднеете.

Убирайте со стола грязную посуду и еду на ночь – чтобы ею не питались дурные духи. Вечером нужно убирать детские игрушки со двора – иначе ими будут играть детеныши злых духов, навлекут на них недуги и болезнь Не целуйте пятки новорожденного – ребенок вырастет болезненным

❄️Духи и природа

Нельзя громко разговаривать или кричать в лесу – можно навлечь гнев местных лесных духов Нельзя плевать на землю – духи земли, травы или нижнего мира могут разгневаться Якуты верили в то, что если кто-нибудь будет осквернять, обижать священные места и могилы, то его замучают болезни и будут сниться кошмары, которые сведут его с ума.

Нельзя играть с тенью – они являются душой человека, пооэтому ею могут завладеть нечестивые, которые не имеют души и стараются заполнить пустоту внутри себя чужими, живыми душами

❄️Охотничьи приметы и поверья

Отправляясь в лес, охотник должен задобрить духа огня – бросить в огонь что-нибудь съестное. Если огонь вспыхивает – охота удастся Поймав крупную добычу, перед тем как разделывать, нужно закопать глаза зверя, чтобы тот не видел.

Если медведь зимой спит, охотнику нужно сначала его разбудить и только потом убить, чтобы дух медведя не преследовал Во сне курить – к удаче на охоте Собака спала, подогнув под себя ноги – к удачной охоте Если у пойманного карася из-под чешуи сочится кровь, то через два дня будет дождь Белка рано поменяла шубку – к морозу

❄️“Погода шепчет”. Приметы о погоде

Если пауки дружно вьют сети, то будет хорошая погода, а если сидят, прячутся – будет дурная погода С заснеженных деревьев облетают хлопья снега – к потеплению Черный дятел забарабанил – потеплеет.

Красивое и яркое северное сияние – к сильным морозам. Вода в речке пенится – к дождю. Если сонная собака высунула язык – будет жаркая погода Собака катается — к теплу, нос прячет — к морозу.