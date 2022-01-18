Какие преступления совершили якутяне в 2021 году

На территории республики за 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 13005 преступлений, из них 6102 или 46,9 % совершены на территории столицы региона.

Зарегистрировано 89 убийств, а также 270 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. С 66 до 61 снизилось количество преступлений данной категории, повлекших смертельный исход для потерпевшего.

Как и в прошлые периоды, наибольшее количество преступлений (50,8 %) совершено против собственности – 6610, в том числе зарегистрировано 3384 кражи, 2321 мошенничество, 30 разбоев, 218 грабежей, 199 угонов, 47 вымогательств.

С использованием информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информациисовершено 2876 преступлений, что больше аналогичного периода 2020 годана 25,8% (2287).

Правоохранительными органами выявлено 862 преступления экономической направленности, а также 158 коррупционных преступлений.

Пресечено 536 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 321 из них или 59,9 % совершено на территории города Якутска.

Зарегистрировано 107 преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, выявлено 822 случая повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

23,3 % зарегистрированных на территории республики преступлений совершено в общественных местах из их числа 74,7 % — на улице, большая половина которых (59,7 %) также совершена в г. Якутске.

Несовершеннолетними совершено 240 преступлений, снижение составило 28,4 %.

Зарегистрировано более 1,4 тыс. преступлений, совершенных женщинами. Возросло совершение ими умышленных убийств (с покушениями) на 30,0% (с 10 до 13), краж на 2,4% (с 249 до 255), мошенничеств на 22,7% (с 269 до 330), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 75,7% (с 37 до 65), преступлений, против безопасности движения и эксплуатации транспорта на 29,8% (с 47 до 61).

Из общего числа расследованных преступлений 3938 (44,7%) совершено в состоянии алкогольного опьянения, снижение в сравнении с аналогичным периодом 2020 года составило 3,8%.

Чаще всего в состоянии алкогольного опьянения совершались кражи (959), преступления против безопасности движения (853), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (268), грабежи (135), умышленное уничтожение имущества (71), применение насилия в отношении представителя власти (61).

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина