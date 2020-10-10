Какие препараты принимать до подтверждения диагноза?

Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир.

Умифеновир

Профилактические возможности умифеновира обусловлены интерферониндуцирующей активностью, стимуляцией клеточного и гуморального иммунитета. Среди его показаний — профилактика и лечение гриппа А и В и других ОРВИ у детей с двух лет и взрослых.

Умифеновир имеет довольно богатый опыт клинического применения. Более того: он подлежит безрецептурному отпуску и обычно хорошо переносится, поэтому его можно рекомендовать покупателям.

Это препараты: арбидол, афлюдол, арпефлю, арбидол максимум, умифеновир.

Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы

Можно рекомендовать и другие безрецептурные препараты — иммуномодуляторы и иммуностимуляторы.

Например, азоксимера бромид в форме таблеток и суппозиториев, противовирусный препарат, индуцирующий продукцию интерферонов, кагоцел, меглюмина акридонацетат в форме таблеток, тилорон.

Интерфероны

Еще одна группа препаратов, которую можно предлагать для профилактики респираторных инфекций, включая COVID-19, — интерфероны. Активность парентерального интерферона альфа-2а была продемонстрирована еще в отношении MERS-CoV, коронавируса-возбудителя тяжелого ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого была зарегистрирована в 2012 году.

В отечественных временных рекомендациях Минздрава России по COVID-19 описано интраназальное введение раствора рекомбинантного интерферона альфа для профилактики заболевания и у детей, и взрослых, в том числе у беременных женщин, а также лечения легких форм у пациентов младше 60 лет без сопутствующих хронических заболеваний.

В качестве препаратов для повышения иммунного ответа, в том числе и в период пандемии COVID-19, можно рекомендовать назальные капли или назальный дозированный спрей интерферона альфа-2b.

Это препараты: Реаферон-ЕС, Альтевир, Виферон, Лайфферон, Гриппферон, Бинноферон-Альфа и др.