Какие пособия положены безработным?

В условиях пандемии коронавирусной инфекции безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр Михаил МИШУСТИН.

Документом на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты. Гражданам, получающим пособие по безработице в размере минимальной величины пособия по безработице, такое пособие за май-июль 2020 года устанавливается в размере 4 500 рублей.

Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

Расширяется число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребёнка в размере 3000 рублей в месяц в июне – августе текущего года. Такие пособия будут получать один из родителей, приёмных родителей, усыновителей, а также опекуны.

Подробно с текстом постановления правительства Российской Федерации № 844 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» можно ознакомиться здесь.