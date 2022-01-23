Какие поликлиники Якутска подключены к горячей линии по коронавирусу

Пять поликлиник столицы республики сегодня доступны по единому номеру 122. Горячая линия по коронавирусу ежедневно обрабатывает в среднем 15 тысяч звонков от горожан.

Сегодня в едином колл-центре звонки принимают 50 человек. Операторы обрабатывают звонки по вызову на дом врачей и записи на прием в поликлиники. Кроме того, в учреждениях здравоохранения Якутска работают около 60 сотрудников службы сопровождения пациентов. Таким образом, одновременно вызовы принимают около 100 человек.

Операторы колл-центра работают с 08:00 до 18:00 часов без выходных. В ближайшие дни они должны перейти на круглосуточный режим работы. В ночное время действует горячая линия Минздрава РС(Я), до которой также можно дозвониться по номеру 122.

Сегодня к единому номеру подключены Якутская городская больница № 3, поликлиника № 1, Якутская городская больница № 2, Медицинский центр города Якутска, Республиканская клиническая больница № 3. Все они находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

По номеру 122 также можно получить консультации по мерам социальной защиты населения, связаться со штабом волонтеров и обратиться за психологической помощью.