Какие организации не будут работать в «ковиканикулы»?

В Якутии с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной платы для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)».



Введение нерабочих дней поможет сбить пик волны эпидемии, ограничит контакты людей, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса и других вирусных инфекций.



Решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Якутии. По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я), за последние сутки в республике выявлено 275 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 143 случая.

В реанимационных отделениях 193 больных, на аппаратах ИВЛ 34 человека.