Какие ограничения по коронавирусу отменят в Якутии?

1 июля на брифинге о текущей эпидемиологической ситуации глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что в республике за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 33 по городу Якутску, 5 – в Мегино-Кангаласском, 4 – в Нерюнгринском и по одному случаю в двух других районах.

«В целом хочу сказать, что у нас произошла стабилизация уровня заболеваемости – 40-50 случаев в сутки. Коэффициент распространения инфекции находится на 0,7 — 0,8, что является одним из самых низких по стране. Соответственно предложения, которые были внесены в адрес федеральной службы Роспотребнадзора по вступлению во второй этап снятия ограничений, поддержаны. Указ об этом мной уже подписан», — сказал Айсен Николаев.

Так, с завтрашнего дня в республике отменяется режим полной самоизоляции в тех районах и городских округах, где он был введён, за исключением граждан в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Для них режим полной самоизоляции остаётся обязательным.

Отменяется самоизоляция на 14 календарных дней для граждан, прибывающих в республику, за исключением лиц, прибывающих на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, а также прибывающих на территорию г. Удачный и посёлка Айхал Мирнинского района.

С 2 июля будет разрешена работа торговых центров за исключением, находящихся в них фуд-кортов и игровых зон. Также разрешается деятельность библиотек, музеев, туристических баз. Откроются летние кафе, они будут работать с 8 часов утра до 00.00 часов. При соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований будет разрешена и работа организованных пляжей.

«При этом прошу понимать, что режим повышенной готовности по республике сохраняется и ряд ограничений остаются, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий, работы кинотеатров и мест общественного питания. Также не отменён масочный режим, который нужно соблюдать», — предупредил Айсен Николаев.

Глава региона озвучил, что если в ситуация будет стабильная и количество больных сократится, то через две недели республика перейдёт на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Вместе с тем Айсен Николаев попросил якутян не расслабляться, понимать, что борьба с заболеванием ещё не закончена, призвал соблюдать все санитарные меры, начиная от мытья рук до ношения масок. Он отметил, что сегодня более 800 человек находятся на лечении в больницах, стационарах и медицинских учреждениях Якутии, тяжелобольные из них подключены к искусственной вентиляции лёгких.