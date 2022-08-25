Какие магазины Якутска прекратят реализацию алкоголя с 1 сентября? Полный список

Десятки магазинов и объектов общепита в Якутске должны прекратить реализацию алкогольной продукции с 1 сентября 2022 года.

В первый день осени вступает в силу постановление Окружной администрации города Якутска № 118 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа «город Якутск» от 6 мая 2022 года, которое устанавливает, в числе прочего, увеличенные расстояния от алкогольных магазинов до социальных объектов.

Напомним, с 1 сентября 2022 года расстояние от торгующих алкоголем заведений до школ должно составлять не менее 300 метров, до детских садов, спортивных объектов, объектов транспорта и здравоохранения — до 200 метров. Это на сто метров больше, чем было раньше. Расстояние до многоквартирных домов – 50 метров. При этом расстояние до социальных объектов и МКД высчитывается по радиусу, а не по пешей доступности, как было ранее.

Исходя из новых требований, 24 магазина, расположенные ближе установленных расстояний, должны прекратить продажу алкоголя.

Глава города Якутска Евгений Григорьев распорядился заранее уведомлять владельцев «алкогольных точек», не соответствующих новым требованиям, о прекращении реализации алкогольной продукции на своих объектах с 1 сентября в связи с увеличением расстояний до социальных объектов.

Список объектов торговли, подпадающих под действие постановления № 118 от 06.05.2022 г. и обязанных прекратить продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2022 г.