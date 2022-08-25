25.08.2022
15:09
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Якутск

Какие магазины Якутска прекратят реализацию алкоголя с 1 сентября? Полный список

Десятки магазинов и объектов общепита в Якутске должны прекратить реализацию алкогольной продукции с 1 сентября 2022 года.

В первый день осени вступает в силу постановление Окружной администрации города Якутска № 118 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа «город Якутск» от 6 мая 2022 года, которое устанавливает, в числе прочего, увеличенные расстояния от алкогольных магазинов до социальных объектов.

Напомним, с 1 сентября 2022 года расстояние от торгующих алкоголем заведений до школ должно составлять не менее 300 метров, до детских садов, спортивных объектов, объектов транспорта и здравоохранения — до 200 метров. Это на сто метров больше, чем было раньше. Расстояние до многоквартирных домов – 50 метров. При этом расстояние до социальных объектов и МКД высчитывается по радиусу, а не по пешей доступности, как было ранее.

Исходя из новых требований, 24 магазина, расположенные ближе установленных расстояний, должны прекратить продажу алкоголя.

Глава города Якутска Евгений Григорьев распорядился заранее уведомлять владельцев «алкогольных точек», не соответствующих новым требованиям, о прекращении реализации алкогольной продукции на своих объектах с 1 сентября в связи с увеличением расстояний до социальных объектов.

Список объектов торговли, подпадающих под действие постановления № 118 от 06.05.2022 г. и обязанных прекратить продажу алкогольной продукции с 1 сентября 2022 г.

Название объектаАдрес объектаОкруг
1.«Отличный»ул. Автодорожная, 43Автодорожный
2.«Деревяшка»ул. Губина, 15Губинский
3.«Флагман»ул. Чиряева, 3вГубинский
4.«Губинская»ул. Губина, 37/2Губинский
5.«Куделя»ул. Богатырева, 11/1гГубинский
6.«Абсолют»ул. Богдана Чижика, 2/1аПромышленный
7.«25 часов»ул. Федора Попова, 16/1аПромышленный
8.«Атолл М»ул. Дзержинского, 40/2кПромышленный
9.«Каравай»ул. 50 лет Советской Армии, 43/1Промышленный
10.«Махеев»ул. Богдана Чижика, 20к1Промышленный
11.«Мир продуктов»ул. Кальвица, 1/1аПромышленный
12.«Разливные напитки»ул. Гоголя, 38Сайсарский
13.«Аютинский»ул. Лермонтова, 138/3вСайсарский
14.«Ас-тал»ул. Билибина, 19/4аСайсарский
15.«Курант»ул. Мерзлотная, 28/2вСайсарский
16.«Полюс»ул. Мерзлотная, 38Сайсарский
17.«Дукан»ул. Жорницкого, 25вСтроительный
18.«Азэт»ул. Лермонтова, 22аСтроительный
19.«Лайк»ул. Петра Алексеева, 14Строительный
20.«Чороон»ул. Хабарова, 3БЦентральный
21.«Незабудка»ул. Орджоникидзе, 5аЦентральный
22.«Эмин»мкр. Кангалассы, ул. Лесная, 1/1мкр. Кангалассы
23.«Корона»мкр. Марха, ул. Заводская, 10/1мкр. Марха
24.«Альтаир»мкр. Марха, ул. Газовиков, 24/2мкр. Марха

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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