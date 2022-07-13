Потому и кусают: терапевт объяснил, какие люди — приманка для комаров.

Влияет группа крови и ещё некоторые особенности.

Терапевт объяснил, почему одних людей комары кусают чаще других. Влияет группа крови и ещё ряд особенностей.

По словам врача-терапевта Тимура Асанова, некоторые люди — приманка для комаров.

«Комары чаще находят себе жертву среди людей с лишним весом или повышенной температурой», — говорит медик.

Так, полные чаще дышат и источают больше запахов, так что на них и летят комары. Молочная кислота, которая выделятся при занятиях спортом, для комаров — одно из самых привлекательных соединений, поясняет врач.

Влияет на «интерес» комаров и группа крови. Они предпочитают людей с первой группой.

На природе насекомых манят запахи лаванды в косметике или алкоголя, рассказал специалист в беседе с «ОСН«.





