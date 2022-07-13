13.07.2022
10:08
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Природа
Какие люди приманка для комаров?
Потому и кусают: терапевт объяснил, какие люди — приманка для комаров.
Влияет группа крови и ещё некоторые особенности.
Терапевт объяснил, почему одних людей комары кусают чаще других. Влияет группа крови и ещё ряд особенностей.
По словам врача-терапевта Тимура Асанова, некоторые люди — приманка для комаров.
«Комары чаще находят себе жертву среди людей с лишним весом или повышенной температурой», — говорит медик.
Так, полные чаще дышат и источают больше запахов, так что на них и летят комары. Молочная кислота, которая выделятся при занятиях спортом, для комаров — одно из самых привлекательных соединений, поясняет врач.
Влияет на «интерес» комаров и группа крови. Они предпочитают людей с первой группой.
На природе насекомых манят запахи лаванды в косметике или алкоголя, рассказал специалист в беседе с «ОСН«.
Фото: Pixabay
Источник: PrimaMedia. Новости России
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