Какие люди побеждают в схватке с алкоголизмом?

Делится своими наблюдениями социальный работник-равный консультант по химической зависимости Реабилитационного отделения ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Владимир Бочкарев.

— Какие люди берут верх над своим недугом? Исходя из своей практической работы социальным работником, я определил для себя средний портрет такого человека. Это человек, который проявляет готовность принять чужую точку зрения, держит свой ум, сознание и душу открытыми для новой информации, знаний. Готов применить новый опыт, преодолевая свои страхи на пути к выздоровлению, просить помощи и, при этом, иметь качество благодарности — быть благодарным, столько за свои личностные качества, помогающие ему жить трезво, сколько за ситуацию, которая привела его на этот жизненный путь.

Несомненно, огромное значение имеет во время пути к трезвой жизни внутренний стержень человека – своеобразный фундамент человека, состоящий из духовно-нравственных принципов, позитивных убеждений, веры, положительных черт характера, умений и навыков. Как выработать в себе такой стержень? Иметь твердую готовность действовать, применять новые знания. Поступать по-новому, где хочется поступить по-старому. При этом, вырабатывая у себя самодисциплину, самоконтроль. Путь к выздоровлению тернист и труден, необходимо будет проходить через боль. Постепенно шаг за шагом укреплять, развивать свои внутренние ресурсы, открывать у себя новые компетенции. Есть хороший афоризм по этому поводу: посеешь мысль – пожнешь поступок, посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь судьбу.