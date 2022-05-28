Какие льготы у предпенсионеров?
За 5 лет до пенсионного возраста
- Два оплачиваемых выходных в год для диспансеризации
- Выплата пособия по безработице до 12 месяцев
- Назначение досрочной пенсии по направлению службы занятости
- Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография
- Уголовная ответственность для работодателя при увольнении из-за возраста
Проверить статус предпенсионера в профиле на Госуслугах
Женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет
- Освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого вида
- Вычет в размере 6 соток при начислении земельного налога
- Обязательная доля в наследстве при наличии завещания
- Алименты от супругов и родственников по соглашению или решению суда
Получить справку о статусе предпенсионера онлайн
Больше информации о пенсии и сервисах
Налоговые льготы для пенсионеров
5 полезных сервисов для тех, кто работает
Что можно узнать о пенсии на Госуслугах Как записаться на бесплатное обучение @gosuslugi
Фото: @gosuslugi
Источник: Балабкина Breif
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
Добавить комментарий