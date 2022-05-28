28.05.2022
14:44
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Официально

Какие льготы у предпенсионеров?


За 5 лет до пенсионного возраста

  • Два оплачиваемых выходных в год для диспансеризации
  • Выплата пособия по безработице до 12 месяцев
  • Назначение досрочной пенсии по направлению службы занятости
  • Бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография
  • Уголовная ответственность для работодателя при увольнении из-за возраста

Проверить статус предпенсионера в профиле на Госуслугах

Женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет

  • Освобождение от налога на имущество по одному объекту каждого вида
  • Вычет в размере 6 соток при начислении земельного налога
  • Обязательная доля в наследстве при наличии завещания
  • Алименты от супругов и родственников по соглашению или решению суда

Получить справку о статусе предпенсионера онлайн

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Что можно узнать о пенсии на Госуслугах Как записаться на бесплатное обучение @gosuslugi

Фото: @gosuslugi
Источник: Балабкина Breif

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