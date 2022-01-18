18.01.2022
11:00
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Общество

Какие льготы положены предпенсионерам

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев напомнил гражданам предпенсионного возраста о льготах, на которые они имеют право.

Предпенсионерами считаются те россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию.

Как рассказал эксперт, предпенсионеры могут не платить один из имущественных и земельных налогов. Кроме этого, данная категория граждан может проходить два раза в году диспансеризацию с сохранением зарплаты. 

Это основные льготы, на которые могут рассчитывать предпенсионеры.

Важно также знать, что для граждан  предусмотрена гарантия трудовой занятости. Она заключается в бесплатном переобучении, повышенном пособии по безработице, а также в административной или уголовной ответственности со стороны работодателя, если он уволит или откажет безосновательно предпенсионеру в работе, пишет газета «Известие».


yakutiamedia.ru

Фото: pixabay.com
Источник: yakutiamedia.ru
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