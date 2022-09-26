О социальных гарантиях мобилизованным

Мобилизованные люди получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих по контракту (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Всем участникам спецоперации по защите населения Донбасса присваивается статус ветерана боевых действий (Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).

Какие льготы положены мобилизованным?

— положена заработная плата от 205 тыс. рублей ежемесячно. Размер выплаты будет зависеть от должности и воинского звания;

— предоставление отпуска на работе в любое удобное время. Предоставление неоплачиваемого отпуска сроком до 35 дней;

— ежемесячная доплата к пенсии и бесплатное получение дополнительного профессионального образования;

— медицинское обслуживание вне очереди;

— пенсия за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии. Также ветераны боевых действий получают доплату к пенсии. В 2022 году она составляет 3 481 рубль;

— предусмотрены жилищные льготы, в частности, компенсация платы за наем и содержание жилья в размере 50%. Сюда относятся такие коммунальные услуги: управление жилым домом, содержание и ремонт общего имущества, капремонт;

— освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота даётся на один объект каждого вида. Например, если в собственности две квартиры, то освобождение от налога получает только одна из них. Также ветеран не платит налог с 6 соток. Его начисляют только с превышения этой площади;

— бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства. При этом гражданин вправе обменять их на доплату к пенсии.

Глава Якутии 24 сентября на совещании по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации предложил правительству республики принять ряд мер поддержки семей военнослужащих, приступивших к несению военной службы:

— определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей;

— освободить от платы в детских садах;

— обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях;

— организовать целевое обучение в ВУЗах и ССУЗах детей мобилизованных;

— предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, по согласованию с учебными заведениями;

— установить повышенную стипендию для студентов из таких семей.

Предусмотрены единовременные выплаты по указу президента № 98 от 05.03.2022 №98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей». Они распространяются на все категории военнослужащих: в случае ранения в ходе боевых действий военный получит выплату в размере 3 млн рублей, а при его гибели семье положена компенсация в размере 5 млн рублей.

Жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы, поэтому при ранении, травме или гибели положены страховые выплаты: гибель — 2 968 464 рубля; лёгкое ранение — 74 211 рублей; тяжёлое ранение — 296 846 рублей; признание негодным вследствие военной травмы — 2 968 464 рубля. Также почти все регионы установили собственные выплаты для участников спецоперации. Около 39 субъектов назначают семьям погибших разовую выплату 1 млн.