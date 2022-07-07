Какие лекарства могут быть опасны в жару?

Жара вносит свои коррективы во все сферы жизни человека. Она влияет даже на то, какие лекарства он принимает. Ведь некоторые при повышении градуса на улице становятся даже опасными. Какие и что делать, если принимать такие средства жизненно необходимо, aif.ru рассказал к. м. н., врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров:

— Прием в жару лекарственных препаратов, которые влияют на дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную и мочевыделительную системы, может привести к резкому изменению артериального давления — как вверх, так и вниз. На этом фоне отмечаются обмороки, боли в сердце, нехватка воздуха и одышка.

Сгущают кровь препараты для похудения, гормональные средства, препараты-анальгетики, так называемые нестероидные противовоспалительные средства. Они также могут быть причиной резкого изменения артериального давления, перебоев в работе сердца, болей в животе.

Аккуратнее следует быть и с группой лекарственных средств, усиливающих диурез, то есть мочевыделение. Они используются при артериальной гипертензии, при сердечной недостаточности. Они также могут быть причиной обезвоживания организма. И их прием в жару нужно аккуратно корректировать.

Негативно сказаться на состоянии человека могут ингаляционные глюкокортикоиды — такие используют люди с бронхиальной астмой и с хронической обструктивной болезнью легких. Эти лекарственные средства могут приводить к учащению сердцебиения, колебаниям артериального давления, головным болям и головокружениям.

Многие из этих средств не подразумевают отмены. Поэтому надо обязательно следить за своим самочувствием, в жару во избежание осложнений следует находиться в тени, носить светлую и легкую одежду, обязательно покрывать голову шляпой, косынкой и т. д. Кроме того, необходимо внимательно следить за количеством потребляемой жидкости — это 30 мл на 1 кг веса, но при условии, что нет тяжелых заболеваний почек и сердца. Если есть, по питьевому режиму следует проконсультироваться с врачом.

Также с врачом обязательно нужно обсудить и прием этих групп препаратов — варианты, дозировки, коррекцию.