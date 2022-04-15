15.04.2022
11:35
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Погода

Какие ледовые переправы Якутии закрыты сегодня?

15 апреля в связи с установившейся теплой погодой, ухудшением транспортно-эксплуатационного состояния ледовых автозимников закрывается движение для всех транспортных средств на ледовых автозимниках

через р. Алдан,

через р. Лена на переправе «Якутск – п. Нижний Бестях»,

через р. Вилюй на переправах возле с.  Верхневилюйск, с. Кюндяде Нюрбинского района, с. Сунтар и с. Крестях Сунтарского района.

С 18 апреля планируется закрытие ледовой переправы через р. Лена «с. Хатассы – с. Павловск».

Соответствующие запрещающие дорожные знаки установлены на въездах к автозимникам.

Фото: Sakhalife
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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