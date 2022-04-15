Какие ледовые переправы Якутии закрыты сегодня?

15 апреля в связи с установившейся теплой погодой, ухудшением транспортно-эксплуатационного состояния ледовых автозимников закрывается движение для всех транспортных средств на ледовых автозимниках

через р. Алдан,

через р. Лена на переправе «Якутск – п. Нижний Бестях»,

через р. Вилюй на переправах возле с. Верхневилюйск, с. Кюндяде Нюрбинского района, с. Сунтар и с. Крестях Сунтарского района.

С 18 апреля планируется закрытие ледовой переправы через р. Лена «с. Хатассы – с. Павловск».

Соответствующие запрещающие дорожные знаки установлены на въездах к автозимникам.