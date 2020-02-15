Какие изменения ждут материнский капитал в 2020 году?

Пакет поправок, серьезно упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, которые «Единая Россия» разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком Правительства, могут быть приняты уже 20 февраля, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета «Единой России».

«Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Государственной Думой и принят во втором чтении, а на следующий день – в третьем», – сказал он.

Турчак отметил, что многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности, заявленные Президентом в Послании. «Наша задача — как можно скорее оформить их должным образом, чтобы люди начали получать реальную пользу от президентских инициатив», — подчеркнул Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил — «Единая Россия» сделает все возможное, чтобы материнский капитал выплачивался вовремя и в полном объеме.

Для этого на базе общественных приемных Председателя партии необходимо открыть «горячую линию», где партийцы и сотрудники приемных могли бы подробно ответить на все вопросы по обновленной программе. По мнению Турчака, здесь же необходимо развернуть семейные консультационно-правовые центры и оказывать всестороннюю поддержку в оформлении маткапитала.

Еще одна важная задача для партии – добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня, поскольку, по мнению Турчака, ипотека в ее нынешнем виде – «натуральная кабала». «Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего — в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80%», — уверен он.

По словам Турчака, при таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13%. «Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия», — уверен секретарь Генсовета партии.

«Обратимся с этим вопросом в Центробанк и Правительство, вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров. Зарабатывать многомиллионные годовые бонусы на страданиях простых людей — неприемлемо и просто аморально», — резюмировал Турчак.

«Многие семьи по всей стране с большой надеждой ждут изменений в связи с Посланием Президента. Благодаря поправке, инициированной Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в бюджете должны быть предусмотрены дополнительные средства. То есть намечается корректировка бюджета, где должна существенно увеличиться его социальная часть. Нашему правительству необходимо рассчитать потребность в средствах федерального бюджета.

Также необходимо отметить, что поправками предусмотрено сокращение срока рассмотрения документов для оказания социальной поддержки с 30 до 15 дней. При этом должны сократиться бюрократические проволочки, чтобы людям легче было получить помощь. Все это влечет за собой эффективную мобилизацию работы тех учреждений, которые работают в этом направлении. Сегодня механизм какой? – Гражданин обращается в МФЦ и в органы социального обеспечения, а если находится в улусе, то идет в администрацию. Если ранее эти органы работали по заявке в течение 30 дней, сейчас этот срок будет сокращен до 15 дней. И это, конечно же, повлечет изменения в системе работы всех задействованных учреждений.

Еще хочется отметить, для предоставления жилья социально незащищенным слоям населения, например, молодым семьям, ставки по ипотеке должны достичь приемлемого уровня. Для молодых семей до 35 лет первоначальный взнос в размере 20% – это для многих неподъемные условия. Отрадно, что такие программы как «дальневосточная ипотека» со ставкой 2% претворились в жизнь. Необходимо продолжать работу в данном ключе, ради благополучия наших граждан», — отметила Алена Атласова, Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по делам семьи и детства.

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. В первую очередь, они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.