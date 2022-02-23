Как изменится движение по трассе А-331 «Вилюй»

Реализация дорожных проектов на территории Якутии позволит обеспечить круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение на трассе А-331 «Вилюй»

21 и 22 февраля состоялась рабочая поездка заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Самарьянова и советника главы Росавтодора Азамата Илимбетова в Республику Саха (Якутия).

В рамках визита участники делегации ведомства совместно с начальником ФКУ Упрдор «Вилюй» Николаем Андреевым побывали на участке грунтового автозимника на трассе А-331 «Вилюй», а также осмотрели мостовые переходы, расположенные на федеральной автомобильной дороге.

Первым объектом в программе рабочей поездки представителей Федерального дорожного агентства стал единственный автозимник федерального значения «Таас-Юрях – Верхнемарково» общей протяженностью 836 км. В настоящее время грунтовый автозимник – это единственный автомобильный маршрут, соединяющий Иркутскую область и Республику Саха (Якутия).

«Наша основная задача – к 2030 году обеспечить круглогодичное бесперебойное транспортное сообщение по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Необходимо построить пять мостовых переходов: четыре моста через реку Вилюй на автодороге «Вилюй» и один – через реку Алдан на автодороге «Колыма», а также ликвидировать грунтовый разрыв на действующем автозимнике от села Таас-Юрях до поселка Верхнемарково, движение по которому возможно только с середины декабря до первых чисел апреля», – отметил заместитель главы Росавтодора.

Андрей Самарьянов и Азамат Илимбетов посетили введенные ранее в эксплуатацию мост через реку Тюкян на 702-м км трассы А-331 «Вилюй», а также мост через реку Марха на 756-м км и через реку Малая Ботуобуйа на 1158-м км.

Раньше движение автотранспорта в этих районах осуществлялось по наплавным мостам летом, зимой – по ледовым. Благодаря строительству указанных объектов удалось ликвидировать понтонные и паромные переправы и обеспечить круглогодичное транспортное сообщение на участках федеральной автодороги.

Также участники делегации Росавтодора осмотрели створ мостового перехода через реку Вилюй возле села Верхневилюйск на 660-м км автодороги. В ноябре прошлого года проект получил положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Общая длина участка строительства составляет 22,84 км, длина моста – 1 657 м. Этот уникальный мост станет крупнейшим мостовым переходом на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в границах Якутии.

В планах дорожников – строительство еще трех мостовых переходов через Вилюй. Новые искусственные сооружения планируется возвести на 807-м км у села Кюндядя, на 956-м км недалеко от села Устье и на 1 049-м км у села Крестях. Уже в этом году стартуют проектно-изыскательские работы, которые завершатся в 2024 году.

В результате строительства всех четырех мостовых переходов будет обеспечен комфортный, безопасный и круглогодичный проезд по трассе А-331 «Вилюй» между Якутском и Мирным.

В завершение рабочей поездки в Якутске состоялось рабочее совещание с коллективом ФКУ Упрдор «Вилюй», на котором обсудили программу дорожных работ и стратегию развития федеральных дорог А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма».