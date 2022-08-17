17.08.2022
16:35
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Якутск

Какие художники распишут «Квартал труда» в Якутске? Имена уже известны!

С 4 июля по 4 августа в рамках ежегодного фестиваля «Лето Якутия» прошел отбор художников, которые заключат контракт по росписи объектов на территории креативного кластера в Якутске.

Фестиваль в этом году направлен на развитие индустриальных территорий и удаленных от центра районов с помощью творческих практик и современного искусства. И площадкой текущего года выбрана территория креативного кластера «Квартал труда» в Якутске, который сейчас активно возводится. В первом на Дальнем Востоке кластере в сфере креативных индустрий будет создана вся необходимая инфраструктура для бизнеса в области кино, анимации, компьютерной графики, музыки, цифрового контента, архитектуры, дизайна и народных промыслов.

Свою лепту в создание креативного кластера внесут и художники — они распишут объекты, расположенные на улице Труда и на территории самого кластера. Итак, свои заявки в этом году подали и прошли отбор художница Йен Сур, граффити-художники Тарас Nero и Андрей STEP, а также творческая группа «Архетип». Творчество некоторых из них уже знакомо якутянам — их работы вы могли видеть на улицах города, фестивалях и выставках.

«Для нас было важно провести открытый конкурс, чтобы дать возможность разным художникам принять участие в фестивале. Требования к участию были простые, но наличие портфолио — обязательным пунктом. Для этого 8 июля мы провели онлайн-воркшоп для всех желающих по составлению портфолио. В рамках воркшопа мы рассмотрели разные варианты составления портфолио, в том числе с наличием Artist statement («Высказывание художника»)», —  отметила куратор фестиваля Устинья Прокопьева. 

Сейчас идет разработка эскизов с художниками. Роспись муралов предварительно запланирована на август-сентябрь.

Фото: Центра компетенций по вопросам городской среды РС (Я) "LETO"
Источник: Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) "LETO"

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