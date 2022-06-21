Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках?

При покупке квартиры в новостройке обычно заключается ДДУ — договор участия в долевом строительстве. Покупатель называется дольщиком. До сдачи дома у него есть только право требования квартиры, но не само жилье. Чтобы после оплаты дольщик был защищен от недобросовестных действий застройщика, законом предусмотрены несколько гарантий.

Неустойка за задержку

Просрочка сдачи дома — 1/150 ставки ЦБ от цены договора за каждый день.

Задержка устранения недостатков — 1% от расходов за каждый день.

Штраф

Если требования дольщика не устранены добровольно — 50% от суммы по суду.

Моральный вред

На усмотрение суда — достаточно факта нарушения прав дольщика.

Счета эскроу

Деньги дольщика зачисляются на специальный счет в банке. Застройщик получит их только после сдачи дома. При расторжении договора деньги можно вернуть. Лимит страхования на счете эскроу — 10 млн ₽.

Фонд развития территорий

При банкротстве застройщика можно получить возмещение из Фонда, куда застройщики делают обязательные отчисления. Компенсация не выплачивается, если уже была выплата от банка-поручителя или страховой компании. Также Фонд может профинансировать строительство, чтобы сдать дом.

Расторжение договора по инициативе дольщика

При существенном нарушении требований к качеству.

При отказе от устранения недостатков в разумный срок.

При остановке строительства дома.

При изменении проектной документации и площади помещения.

При изменении назначения общего имущества в составе дома. Также можно добиться признания права собственности через суд, признать сделку недействительной и потребовать возмещения убытков.