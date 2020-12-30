Какие дороги планируют ремонтировать в Якутске в 2021 году?

В Автодорожном и Сайсарском округах обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год.

В начале обсуждения первый заместитель главы города Евгений Григорьев представил проект ремонта улиц Автодорожного округа.

«Большая работа запланирована по ремонту ул. Ивана Кульбертинова. Мы хотим соединить районы ДСК и Птицефабрики. Ранее Сардана Авксентьева провела встречу с жителями данной территории и по результатам встречи нам удалось сдвинуть проект на 2021 год», — сообщил Евгений Николаевич.

В 2022 году будет произведен ремонт подъездной дороги к Речевой школе и ремонт ул. Тимирязева на участке от ул. Дежнева до конечной автобусной остановки.

В Сайсарском округе на 2021-2022 года запланирована реконструкция ул. Винокурова. В реконструкцию входит обустройство водоотведения, тротуаров и установка освещения. В 2021 году проведут капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина. В 2022 году запланирован капитальный ремонт ул. Маяковского на участке от ул. Каландаришвили до ул. Широких-Полянского, ул. Якова Потапова на участке от ул. Кеши Алексеева до кольца «Гимеин», ремонт ул. Билибина на участке от ул. Ильменская до Сергеляхского шоссе, ремонт ул. Мерзлотная.

Жители имели возможность задать интересующие вопросы и внести предложения по корректировке проектов. Жители СОТ «Птицевод» обратились с просьбой провести освещение проезжей части.

«На всех новых дорогах мы освещение делаем в обязательном порядке», — ответил замглавы.

Жители микрорайона «Стерх» интересовались, когда у заезда в микрорайон появится автобусная остановка.

«Как только отремонтируем ул. Кульбертинова, мы рассмотрим возможность запустить автобусный маршрут до микрорайона «Стерх» и организовать разворотную площадку», — прокомментировал Евгений Николаевич.

В обсуждении принял участие депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Павел Ксенофонтов. Депутата интересовали вопросы, каким образом будет организовано водоотведение, озеленение объектов, устройство тротуаров. В процессе обсуждения прозвучало предложение внести в проект ремонта ул. Кульбертинова устройство тротуара с велодорожкой.

«Ремонт улицы Ильменская запланирован с асфальтобетонным покрытием, проектом предусмотрено устройство четырех автобусных остановок», — сообщила главный инженер ООО «ЦАН» Милена Смолина.

Жители Сайсарского округа выступили с предложение организовать на ул. Ильменская теплые остановки. Как известно, на данной улице расположены два детских сада. Замглавы поручил внести данное предложение в протокол совещания для дальнейшей работы.

Руководитель МКУ «Главстрой» обратился к жителям с просьбой заблаговременно запланировать мероприятия по техническому присоединению в 2021 году, а также провели инвентаризацию заездов к жилым домам и гаражам.

«Улицы Ильменская и Винокурова насыщены различными коммуникациями. Основные работы будут связаны с газоснабжением. Просьба к населению заблаговременно отработать с газовыми службами в части будущих подключений, иначе потом будет проблематично проводить вскрытие дорожного полотна», — прокомментировал Алексей Варламов.

Напомним, Окружная администрация города Якутска с 25 по 30 декабря проводит общественные обсуждения по объектам 2021 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городской агломерации «город Якутск». Жители Якутска могут присоединиться к обсуждению ремонта объектов в своем округе, микрорайоне или пригородном селе в формате видеоконференции согласно графика проведения общественных слушаний, размещенном на сайте якутск.рф.