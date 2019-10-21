Какие дороги отремонтируют в Якутске в 2020 году?

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске завершаются запланированные на 2019 год работы по реконструкции и строительству дорог общей протяженностью 25,8 км.

На сегодняшний день в целом по всем 19 объектам завершены основные работы по асфальтобетонному покрытию. Как сообщил начальник управления дорог Окружной администрации Валерий Домотов, до 31 октября остается завершить работы по благоустройству – обустройство тротуаров, пешеходных направляющих ограждений, освещения, водоотводных лотков, а также установку дорожных знаков и нанесение разметки.

Завершающие работы ремонта улично-дорожной сети в 2019 году

По улицам Петра Алексеева и Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова, на этой неделе будут вестись работы по установке опор освещения и обустройству пешеходных тротуаров.

На прошлой неделе завершены работы по асфальтированию разворотной площадки на пересечении с улицей Заводской по улице Экспериментальная в мкр. Марха.

«Автобусная остановка, которая ранее находилась на проезжей части дороги будет приведена в соответствии с требованиями государственных стандартов. Таким образом, жители поселка Мелиораторов не будут испытывать никаких трудностей при посадке и высадке», — сказал Валерий Домотов.

По улице Школьная и Газовиков завершены работы по асфальтированию автомобильных дорог, озеленению и водоотведению. Идут работы по асфальтированию тротуаров.

На этой неделе на улице Якова Петерса будут установлены дорожные знаки.

Основные работы по асфальтированию, разметке, установке знаков завершены на улице Красильникова. По сообщению начальника управления дорог, в ближайшее время возобновиться движение автобусных маршрутов.

По улице Ивана Арбиты подрядная организация ООО «Сахатрасстрой» готовит основания под грунтовую дорогу на участке от разворотной площадки до улицы Хоринская.

Остаются работы по тротуарам на улицах Суоруна Омоллооно и Ларионова на участке от Набережной 202 мкр. до 203 мкр.

Строительство мостовых переходов по плану – до 30 ноября

На строительстве автомобильных мостов через реки «Мархинка» и «Северный» выполнены работы по установке опорных столбов. Остаются работы по регуляции сопряжения с берегом, устройству пролетного строения, барьерного ограждения, укреплению откосов, устройству тротуара, устройству шкафных стенок пролетного строения.

Устройство опор, пролетного строения, перильное ограждение, колесоотбой, планировка и укрепление откосов камнем, устройство земляного полотна выполнены в с. Пригородный, где идет строительство автодорожного моста через р. Шестаковка. Здесь остается только устройство дорожной одежды и дорожных знаков.

«По плану работы по дорогам должны завершиться до 31 октября, а по мостовым переходам до 30 ноября. Горожане проявляют большой интерес к ремонту и строительству дорог. Нужно поблагодарить наших горожан за то, что они откликнулись на нашу просьбу, озвученную в начале ремонтных работ, и помогли нам контролировать и следить за дорожным строительством», — отметила глава города Якутска Сардана Авксентьева на общегородской планерке 21 октября.

Объекты с запланированным завершением работ в 2020 году

Следует отметить, что семь участков, согласно плана ремонта улично-дорожной сети, переходящие и будут введены в 2020 году. В следующем году продолжится капитальный ремонт Хатынг-Юряхского шоссе на участке от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского (2-я очередь), ул. Автодорожная на участке от ДСК до ул. Воинская, ул. Красильникова на участке от Сергеляхское шоссе до ул. Автодорожная, ул. И. Арбиты, Хоринская, ул. Пилотов на участке «Рынок «Белое озеро» до ул. Курнатовского, ул. Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова и ул. П.Алексеева на участке от ул. Пирогова до ул. С. Данилова.

В 2020 году на этих объектах планируется обустройство тротуаров, ограждений, освещения, установка крышек лотков, укрепление откосов и озеленение.

Объекты, планируемые в 2020 году

Для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в городской агломерации город Якутск прошли государственную экспертизу следующие объекты:

1. Строительство кольцевой развязки «Гимеин»;

2. Реконструкция перекрестков Пояркова-Курашова, Петра Алексеева – Пояркова;

3. Ремонт дорог в селе Тулагино (Уваровского, Связистов, Порядина);

4. Ремонт дорог в селе Табага (Березовая, Каландаришвили);

5. Капитальный ремонт ул. Кеши Алексеева;

6. Капитальный ремонт ул. Воинская;

7. Капитальный ремонт подъездной дороги к мкр. Три Сосны.

8. Строительство кольцевой развязки Петра Алексеева – Пирогова – Стадухина.

В Государственной экспертизе находятся следующие объекты:

1. Капитальный ремонт Хатынг-Юряхского шоссе от ул. Курнатовского до карьера;

2. Капитальный ремонт ул. Курнатовского;

3. Капитальный ремонт ул. Окружное шоссе.

Ведется разработка проектно-сметной документации (ПСД) следующих объектов:

1. Строительство подъездных дорог в квартал многодетных в селах Хатассы, Тулагино, Табага;

2. Капитальный ремонт дорог в селе Хатассы (Аржакова, Совхозная);

3. Ремонт ул. Билибина.