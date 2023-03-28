Какие дороги будут ремонтировать в Якутске в этом году?



В этом году в Якутске проведут ремонт и реконструкцию дорог на 17 объектах. Какие работы будут проводиться, где перекроют дороги, ЯСИА рассказали в МКУ «Главстрой».

Работы на 10 из 17 объектов завершат этом году, 7 – переходящие на следующий год. Всего на ремонт и реконструкцию дорог в 2023 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» городу выделено 2,32 млрд рублей.

На данный момент дорожники работают трех объектах:

• продолжается капремонт проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова;

• началась реконструкция улицы Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда;

• идет капремонт ул. Бабушкина на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко.

Проспект Ленина

Весной и летом на главной улице города запланированы работы по благоустройству на участке от ул. Красноярова до ул. Кулаковского, устройство опор наружного освещения и дорожной одежды. Также в период с июня по июль будут проведены работы по устранению гарантийных случаев на участке от ул. Кулаковского до ул. Дзержинского.

Как сообщал ранее мэр Якутска Евгений Григорьев, капитальный ремонт проспекта Ленина завершится полностью к концу сентября.

Перекрытие дорог

В этом году планируется перекрытие на проспекте Ленина, улицы Бабушкина, улицы Челюскина. При реконструкции улицы Можайского будут обустроены объездные пути. Как сообщили в ведомстве, все даты и сроки перекрытия дорог будут заблаговременно освещаться.

По ул. Бабушкина будут идти работы на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко с поэтапным перекрытием дорог. Для увеличения пропускной способности на перекрестке ул. Можайского и ул. Пилотов построят дополнительные полосы. До четырех полос будет расширена улица Можайского в сторону Мархи.

А Пояркова перекроют?

Также в этом году продолжится ремонт ул. Пояркова от ул. Дзержинского до ул. Октябрьской. Напомним, часть работ там была выполнена еще в прошлом году. В «Главстрое» сообщили, что дорожные работы пройдут без полного перекрытия проезжей части. В основном они будут проводиться в ночное время для сокращения негативного влияния на дорожно-транспортную инфраструктуру.

Какие еще работы будут идти?

Помимо этого, в этом году реконструируют ул. Винокурова от ул. Ильменской до ул. Чайковского. Планируется ремонт и ввод первого этапа Вилюйского переулка протяженностью 1,4 км. В последующие годы будет построен сквозной проезд на Объездное шоссе.

Также капремонт проведут на 9 км дорог в квартале «Северный», на улицах Кузьмина и Островского, расширят дорогу по ул. Центральной в Табаге.