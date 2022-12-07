07.12.2022
23:39
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Происшествия
Какие доходы и имущество утаил депутат Эверстов?
Депутат Ил Тумэн Михаил Эверстов скрыл более 38 миллионов рублей доходов и недвижимость на 160 миллионов рублей
В 2021 году народный избранник «забыл» вписать квартиру в так называемом «итальянском» элитном доме в 85 кв.м., два жилых дома, три земельных участка, участок с домом на Сергеляхе и дачу на Покровском тракте, автомобиль «Тойота-Ландкрузер 200» и др., сообщает @arcticpost.
В целом, парламентарий утаил имущество в республике на 33 миллиона рублей. А также Эверстов не указал квартиру в 85-этажном небоскребе «Око» в «Москва-Сити», которая принадлежит его жене Татьяне. Всего, как установила комиссия, не указана недвижимость на 160 миллионов рублей и это только по кадастровой стоимости.
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Фото: arcticpost.ru
Источник: arcticpost.ru
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