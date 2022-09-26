Какие действия предпринимает СВФУ в условиях частичной мобилизации

В СВФУ рассказали о действующих в вузе мерах в условиях частичной мобилизации

Ректор Анатолий Николаев — о том, какие действия сейчас предпринимает вуз.



Президент РФ Владимир Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения. Ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев рассказал, какие действия сейчас предпринимает вуз.

В сообщении Кремля говорится, что «отсрочка предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».

Это касается и отслуживших в армии студентов. Главное, чтобы образование было первым — второе высшее не считается.

В СВФУ работает три тысячи сотрудников. Как сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев, университет составил списки сотрудников, которые необходимы для полной жизнедеятельности вуза, и направил их в военкомат.

«Даже в период полной мобилизации университеты должны функционировать, чтобы не страдал образовательный процесс. Такого, что вуз сейчас обязательно должен предоставить определенное количество призывников, нет», — подчеркнул руководитель вуза.

Сейчас университет предпринял три важных решения:

— ускорил процесс постановки на учет первокурсников очной и заочной форм обучения;

— решил вопрос по выдаче справок студентам;

— упростил процесс оформления академического отпуска для обучающихся заочной формы обучения, подлежащих частичной мобилизации.

«Ежегодно мы централизованно ставили первокурсников на учет в течение сентября-октября, ведь военкомат еще может не знать, что они теперь являются обучающимися по программам высшего образования или СПО. Подразделениям дано поручение максимально быстро сформировать списки и согласовать их с военкоматом», — прокомментировал Анатолий Николаев.

Если первокурсник получил повестку, ему необходимо предоставить справку о том, что он является студентом. Оформить ее можно в деканате, подписать у декана и/или проректора. Подпись ректора в данной ситуации не является обязательной. Подразделениям поручено выдавать подобные справки в кратчайшие сроки.

Также ректор уточнил, что университет готов поддержать студентов, чьи отцы подлежат частичной мобилизации. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Обучающийся должен предоставить заявление в Управление студенческим развитием или Первичную профсоюзную организацию студентов СВФУ.

Обучающиеся заочной формы обучения в случае, если они мобилизованы, могут рассчитывать на своеобразный академический отпуск. Для оформления достаточно лишь заявления, его могут написать за него и родственники. Что касается ординаторов и аспирантов Мединститута СВФУ, обучающихся по программам аспирантуры по остальным специальностям, инструкции еще не получены.

«Важная своевременная реакция, для этого проведено совещание со всеми руководителями для оперативного реагирования. Университет понимает решение руководства страны. Нужно сохранять спокойствие и продолжать деятельность, осознавать, что речь идет о частичной мобилизации», — заключил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

Сведения по обучающимся по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры уточняются. Информация будет дополняться по мере поступления из официальных источников.