Какие дебаты кандидатов поддерживает SakhaLife

Особенность нынешних выборов на пост мэра Якутска – обилие дебатов между кандидатами, которые организовывают разные площадки по своему желанию и разумению.

SakhaLife не остался в стороне, поддержав дебаты, организуемые Экспертным клубом Якутии.

Почему именно этот проект? На то есть несколько причин.

Разные точки зрения

Только эти дебаты проводит журналистское сообщество: представлены самые разные СМИ и популярные интернет-ресурсы. За этими площадками – известные журналисты, имена которых можно считать информационным брендом. При этом точки зрения членов клуба могут сильно различаться. Это исключает предвзятость отдельных авторов в частности, и ангажированность определенной политической силой.

Площадка и формат проведения

Место проведения дебатов — в Историческом парке «Россия – моя история» равноудалено от СМИ и сайтов. Это может считаться наиболее комфортным для всех кандидатов на пост мэра. Как сообщили организаторы проекта, выбор в пользу Исторического парка обусловлен технической «начинкой» здания, которая позволяет выводить «картинку» на большой экран и одновременно вести прямую трансляцию в ютубе.

Формат мероприятия заявлен как дебаты кандидатов в прямом эфире на ютуб-канале с одновременной трансляцией в социальных сетях. Учитывая, что все еще действуют запреты на массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса, именно трансляция в ютубе и соцсетях является наиболее подходящим форматом — за мероприятием сможет следить неограниченная аудитория интернета.

Профессиональные интервьюеры

Ведущие дебатов — журналисты. Причем, одной из них является Айталина НИКИФОРОВА, главный редактор портала «Тайгапост», автор целого ряда острых, разоблачительных статей, журналистских расследований, по итогам которых возбуждено немало уголовных дел. Надо полагать, у лиц с нечистой совестью само это громкое имя вызывает дрожь в коленках.

Стабильность

Еще одной важной причиной является стабильность организаторов. Это не та площадка, которая просыпается только от выборов к выборам. Экспертный клуб Якутии – постоянно действующее организация, позиционирующая себя как открытая площадка для обсуждений острых тем и запуска новых проектов. Вот лишь некоторые из них:

1. Февраль 2020 г. — Битва блогеров и журналистов

2. Март 2020 г. — По следам событий в «Триумфе»

3. Июль 2020 г. – О голосования по поправкам в Конституцию РФ.

4. Сентябрь 2020 г. – Итоги выборов с представителями парламента Якутии.

5. Сентябрь 2020 г. – Экологи-общественники о защите лесов Амги.

6. Сентябрь 2020 г. – О пандемии коронавируса с зампредом правительства Ольгой Балабкиной.

7. Сентябрь 2020 г — Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я) Альбиной Кычкиной.

8. Сентябрь 2020 г. — Встреча с народным депутатом Иваном Шамаевым.

9. Октябрь 2020 года. — Встреча с прокурором Якутска Владиславом Денисюком.

10. Декабрь 2020 г. — Взаимодействие власти и массмедиа: новые вызовы.

11. Январь 2021 г. — Ко Дню российской печати: выборы главы Якутска и проблемы журналистики Якутии.

12. Январь 2021 г. — Встреча с главами наслегов Якутии – об инициативах местного самоуправления.

SakhaLife и ранее поддерживал проекты Экспертного клуба Якутии. Например, мы участвовали в организации Битвы блогеров и журналистов в феврале прошлого года. Так же мы подписали Обращения от журналистского сообщества органам власти в поддержку СМИ как отрасли экономики, пострадавшей от пандемии. И оба раза мы убедились, что с Экспертным клубом Якутии можно вести дела, это люди глубоко порядочные и справедливые, радеющие ради общего дела.

Профессиональное сообщество кипит, взбудораженное обилием дебатов. Нервничают и кандидаты, что вполне понятно. Но все эти страсти – буря в стакане воды, интересная узкому кругу журналистов, пиарщиков и штабистов кандидатов.

Главная задача дебатов Экспертного клуба – предоставить всем кандидатам равные шансы донести свою позицию до избирателей — жителей Якутска, умеющих анализировать разные источники информации и делать собственные выводы.

Безусловно право каждого инициировать или участвовать в тех или иных проектах. Чем руководствовался SakhaLife, поддерживая дебаты от Экспертного клуба Якутии — пояснено выше. У других организаторов могут быть свои собственные причины. Мы с уважением относимся ко всем проектам и всем желаем удачи! Мэр Якутска должен быть избран большинством голосов. Все, что способствует этому, идет на пользу обществу.