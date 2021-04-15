Какие автозимники закрыты в Якутии

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Приказом ГКУ «Управтодор РС(Я) с 15 апреля запрещено движение для всех видов автотранспорта по зимникам автодорог «Умнас», «Сангар», «Кобяй», «Лючинская», «Себян», «Алдан», а также ледовой переправе через реку Амгу.



Проезд закрыт в связи с повышением температуры наружного воздуха, изменением структуры льда и появлением колейности на сухопутных участках автозимников:

— автомобильной дороги «Умнас» на участке км 677+615 – км 946+232 в Олекминском и Ленском районах;

— Сангар — Ситте — Батамай – Булус автомобильной дороги «Сангар» в Кобяйском и Намском улусах; Асыма (216-й км. а/д «Вилюй») — Бясь-Кюель — Кобяй – Сангар автомобильной дороги «Кобяй» с подъездом к аэропорту в Кобяйском улусе;

— на участке 510-й км а/д «Вилюй» – с.Мукучи – с.Кобяй автомобильной дороги «Лючинская» в Кобяйском и Вилюйском районах;

— с.Батамай — с.Сегян-Кюель – с.Себян-Кюель на участке км 0+000 – км 270+200 автомобильной дороги «Себян» в Кобяйском улусе;

— на участке Ленск – Пеледуй км 1041+294 – км 1226+300 автомобильной дороги «Умнас» в Ленском районе;

— п.Хандыга — п. Джебарики-Хая – с. Охотский-Перевоз на участке 417-й км а/д «Колыма» — км 51+000 – км 107+000 а/д «Алдан» в Томпонском улусе;

— на ледовой переправе через реку Амгу на 198 км автомобильной дороги «Амга» в Амгинском улусе.